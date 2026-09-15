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A vrut să meargă pe linia de tramvai, dar a pierdut controlul și a „parcat” în 3 chioșcuri cu flori

Un tânăr de 19 ani din Craiova a provocat un accident rutier în noaptea de 14 spre 15 septembrie, după ce a pierdut controlul autoturismului pe strada Calea București și a intrat în trei chioșcuri cu flori. În urma incidentului nu au fost victime, iar testarea cu aparatul alcooltest a fost negativă.
A vrut să meargă pe linia de tramvai, dar a pierdut controlul și a „parcat” în 3 chioșcuri cu flori
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Laura Buciu
15 sept. 2026, 10:10, Social
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Polițiștii Biroului Rutier Craiova au fost sesizați, în noaptea de luni spre marți cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Calea București din municipiu.

Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit că un tânăr de 19 ani, din Craiova, conducea mașina pe strada Calea București, din direcția străzii Petre Ispirescu către strada Horia.

La un moment dat, tânărul a pătruns pe linia de tramvai, unde a pierdut controlul asupra mașinii. Autoturismul a ieșit de pe traseu și a intrat în trei chioșcuri cu flori expuse pentru vânzare.

În urma accidentului au fost înregistrate doar pagube materiale. Nu au fost raportate victime.

Șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii l-au sancționat contravențional pe tânăr, în conformitate cu prevederile OUG 195/2002, aplicându-i o amendă în valoare de aproximativ 1.300 de lei.

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