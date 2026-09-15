GPT-6 Astra a ajuns în ChatGPT. Cum îl poți folosi și cât de repede îți consumă limita

Pentru utilizatorii eligibili de Pro, Business și Enterprise, Astra este disponibil în ChatGPT sub numele GPT-6 Pro. În selectorul de modele trebuie căutat GPT-6 Pro, nu neapărat denumirea „Astra”, scrie Engadget.

Pentru utilizatorii Plus, Astra este disponibil în ChatGPT Work și Codex, nu ca GPT-6 Pro în conversația obișnuită. Accesul este introdus treptat, astfel că existența unui abonament eligibil nu înseamnă neapărat că modelul apare imediat în cont.

În cazul Enterprise, administratorul organizației poate controla accesul la model. Pentru Codex, OpenAI precizează că este necesară versiunea 0.153.0 sau mai nouă a Codex CLI. Dacă Astra nu apare în aplicația desktop, OpenAI recomandă și verificarea manuală a actualizărilor.

Astra poate consuma limita mai repede

Un aspect important este modul în care este calculat consumul. OpenAI precizează că numărul efectiv de mesaje pe care le poți trimite nu este fix. Consumul depinde de complexitatea sarcinii, model, setări și cantitatea de procesare necesară.

Pentru GPT-6 Astra, estimările oficiale pentru Work și Codex sunt:

– Plus : aproximativ 5-45 de mesaje locale la fiecare cinci ore;

: aproximativ 5-45 de mesaje locale la fiecare cinci ore; – Pro 5x : aproximativ 25-225;

: aproximativ 25-225; – Pro 20x : aproximativ 100-900;

: aproximativ 100-900; – Business Standard: aproximativ 5-45.

Acestea sunt estimări, nu limite fixe. O sarcină complexă poate consuma mult mai mult din alocarea disponibilă decât o întrebare simplă. Limitele săptămânale se pot aplica separat.

În ChatGPT, GPT-6 Pro are limite separate de alocarea Work și Codex. Pentru Pro, Business și Enterprise, aceste limite depind de plan. OpenAI Help Center

Cum să nu consumi inutil limita

OpenAI recomandă să folosești Astra în special pentru sarcinile care au nevoie de capacitățile sale de raționament. Un prompt bine definit, cu fișierele relevante și formatul dorit precizat de la început, poate evita schimburile inutile de mesaje. De asemenea, este util să precizezi ce presupuneri rezonabile poate face modelul, în loc să-l obligi să ceară permanent clarificări.

Astra este disponibil și pentru dezvoltatori

GPT-6 Astra este disponibil și prin API, sub identificatorul gpt-6-astra. Prețul standard este de 10 dolari pentru un milion de tokenuri de intrare și 50 de dolari pentru un milion de tokenuri de ieșire. Modelul are o fereastră de context de aproximativ 1,05 milioane de tokenuri și poate genera până la 128.000 de tokenuri. Pentru solicitările care depășesc 272.000 de tokenuri de intrare, OpenAI aplică tarife majorate pentru întreaga solicitare, conform documentației API.