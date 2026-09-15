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12 migranți, găsiți ascunși într-un camion cu alune, la Calafat

Doisprezece cetățeni străini au fost găsiți ascunși într-un camion cu alune, la Calafat. 11 iranieni și un egiptean încercau să intre ilegal în România, fără documente valabile.
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Laura Buciu
15 sept. 2026, 10:47, Social
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Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Calafat, împreună cu polițiștii de frontieră bulgari și lucrători ai Direcției Regionale Vamale Craiova – Serviciul Echipe Mobile Calafat, au desfășurat, luni, o acțiune de tip BLITZ pe DN 56, în parcarea din apropierea stației de taxare a podului Calafat-Vidin, pe sensul Bulgaria-România.

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În jurul orei 04.40, oamenii legii au oprit pentru control un ansamblu rutier format din autocamion și remorcă, înmatriculat în Turcia și condus de un cetățean turc. Potrivit documentelor de însoțire a mărfii, camionul transporta alune pe ruta Turcia-Belgia.

În urma verificărilor, polițiștii de frontieră au observat că sigiliul vamal era rupt și lipit. La controlul compartimentului destinat transportului de marfă au fost descoperite 12 bărbați.

Cei găsiți ascunși au declarat că sunt cetățeni ai Iranului și Egiptului. Verificările au arătat că niciunul dintre aceștia nu deținea documente valabile care să le permită trecerea frontierei și călătoria în spațiul Schengen.

În cauză, polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj efectuează cercetări pentru trafic de migranți și trecerea frauduloasă a frontierei de stat.

Anchetatorii urmează să stabilească toate circumstanțele în care cele 12 persoane au ajuns să fie ascunse în camion.

Ulterior, grupul format din 11 cetățeni iranieni și un cetățean egiptean a fost preluat de autoritățile bulgare pentru continuarea cercetărilor.

Poliția de Frontieră Română precizează că desfășoară în mod constant, împreună cu autoritățile bulgare, acțiuni de control la frontiera internă Schengen, pentru prevenirea migrației ilegale și combaterea infracționalității transfrontaliere.

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