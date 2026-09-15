Percheziții în Arad într-un dosar de trafic de droguri de mare risc. Zeci de persoane audiate

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Arad, împreună cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Arad, au pus în aplicare 33 de mandate de percheziție domiciliară, în județul Arad, în cadrul a două dosare penale.

Ancheta vizează infracțiuni de trafic de droguri de mare risc și efectuarea, fără drept, de operațiuni cu substanțe susceptibile să producă efecte psihoactive. Într-unul dintre dosare este cercetată și fapta de punere la dispoziție a unei locuințe pentru consumul ilicit de droguri.

Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că, în perioada martie-septembrie 2026, peste 15 persoane ar fi procurat, depozitat, deținut, transportat și comercializat droguri de mare risc și produse psihoactive către consumatori din județul Arad.

Printre substanțele vizate se află 4-CMC, 4-MMC și alfa-Etilaminopentiofenonă.

Potrivit anchetatorilor, în activitatea infracțională ar fi fost implicați inclusiv minori.

De asemenea, o persoană este cercetată după ce ar fi pus la dispoziție, cu știință, un imobil din municipiul Arad, unde, în cadrul unor petreceri tematice, s-ar fi consumat substanțe stupefiante.

În urma acțiunilor desfășurate de polițiști și procurori, au fost puse în aplicare peste 40 de mandate de aducere, persoanele vizate fiind conduse la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Arad pentru audieri.

La operațiune participă și polițiști din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara și Oradea, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Caraș-Severin, precum și polițiști ai IPJ Arad. Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Arad și al Grupării Mobile de Jandarmi Timișoara.