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Percheziții în Arad într-un dosar de trafic de droguri de mare risc. Zeci de persoane audiate

Polițiștii și procurorii DIICOT Arad au făcut 33 de percheziții domiciliare într-o anchetă privind traficul de droguri de mare risc și operațiuni cu substanțe psihoactive. Peste 15 persoane, inclusiv minori, sunt cercetate, iar anchetatorii au pus în aplicare mai mult de 40 de mandate de aducere.
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Laura Buciu
15 sept. 2026, 08:50, Social
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Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Arad, împreună cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Arad, au pus în aplicare 33 de mandate de percheziție domiciliară, în județul Arad, în cadrul a două dosare penale.

Ancheta vizează infracțiuni de trafic de droguri de mare risc și efectuarea, fără drept, de operațiuni cu substanțe susceptibile să producă efecte psihoactive. Într-unul dintre dosare este cercetată și fapta de punere la dispoziție a unei locuințe pentru consumul ilicit de droguri.

Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că, în perioada martie-septembrie 2026, peste 15 persoane ar fi procurat, depozitat, deținut, transportat și comercializat droguri de mare risc și produse psihoactive către consumatori din județul Arad.

Printre substanțele vizate se află 4-CMC, 4-MMC și alfa-Etilaminopentiofenonă.

Potrivit anchetatorilor, în activitatea infracțională ar fi fost implicați inclusiv minori.

De asemenea, o persoană este cercetată după ce ar fi pus la dispoziție, cu știință, un imobil din municipiul Arad, unde, în cadrul unor petreceri tematice, s-ar fi consumat substanțe stupefiante.

În urma acțiunilor desfășurate de polițiști și procurori, au fost puse în aplicare peste 40 de mandate de aducere, persoanele vizate fiind conduse la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Arad pentru audieri.

La operațiune participă și polițiști din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara și Oradea, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Caraș-Severin, precum și polițiști ai IPJ Arad. Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Arad și al Grupării Mobile de Jandarmi Timișoara.

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