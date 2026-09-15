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Ce copac nu trebuie plantat niciodată lângă casă? Experții avertizează asupra unui risc grav

Plantarea unui copac lângă casă poate oferi umbră și poate reduce efectele căldurii, însă alegerea speciei poate deveni o problemă, potrivit specialiștilor.
Ce copac nu trebuie plantat niciodată lângă casă? Experții avertizează asupra unui risc grav
Sursa foto: Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
15 sept. 2026, 09:14, Social
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Pinul de Alep este considerat deosebit de problematic în apropierea caselor din cauza cantității mari de rășină și uleiuri esențiale, scrie Blic. Lemnul și acele sale ard ușor, iar conurile pot contribui la răspândirea focului pe distanțe mai mari.

Expertul în arboricultură Fran Poštenjak recomandă ca, dacă este plantat în apropierea unei locuințe, pinul de Alep să fie amplasat la aproximativ 19-20 de metri de casă. El subliniază însă că nu este necesară eliminarea completă a acestei specii. Pinul de Alep este o specie autohtonă, iar problema principală este amplasarea lui prea aproape de clădiri.

Pinul de Alep este considerat deosebit de problematic în apropierea caselor. Sursa foto: X

Ce copaci sunt recomandați

Pentru spațiile din apropierea locuințelor pot fi luate în considerare specii cu un conținut mai redus de rășini și cu o toleranță mai bună la secetă. Printre variantele menționate de experți se numără arțarul și arborele lui Iuda (cercisul).

Și roșcovul este indicat drept o posibilă alegere, având o ardere lentă și putând fi utilizat inclusiv în zonele de protecție împotriva incendiilor. Arțarul prezintă un avantaj suplimentar în perioadele secetoase, fiind considerat rezistent la lipsa apei și având și o valoare decorativă.

Nu toate speciile sunt însă potrivite în imediata apropiere a locuinței. Laurul, de exemplu, conține uleiuri esențiale, în timp ce smochinul poate ridica probleme din cauza rădăcinilor sale.

De ce nu este recomandată eliminarea tuturor copacilor

Îndepărtarea completă a vegetației nu este considerată o soluție. În timpul perioadelor de căldură extremă, copacii contribuie la reducerea temperaturilor din jurul locuințelor și pot crea zone de umbră importante. Soluția este, prin urmare, plantarea strategică: alegerea unor specii potrivite și amplasarea lor la o distanță suficientă de clădiri.

Pentru proiectele noi, experții recomandă planificarea din timp a spațiului destinat arborilor mari. În jurul caselor, copacii mai mici, de aproximativ 4-5 metri înălțime, cu coroane care nu se extind foarte mult, pot fi mai ușor de gestionat.

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