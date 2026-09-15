Restricții majore pe Autostrada Transilvania. Se închide complet circulația pe un sector din A3

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj anunță închiderea circulației pe A3, pe ambele căi, între kilometrul 66+500, în zona nodului rutier Nușfalău, și kilometrul 79+854, la Suplacu de Barcău.

Restricția este instituită pentru lucrările aferente finalizării Autostrăzii Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea, mai exact pe Secțiunea 3C Suplacu de Barcău – Borș, Subsecțiunea 3C1 Suplacu de Barcău – Chiribiș.

Constructorii urmează să realizeze racordarea bretelei care va supratraversa A3 la DN 19B, precum și conexiunea dintre subsecțiunea 3C1 Suplacu de Barcău – Chiribiș și subsecțiunea 3B5 Suplacu de Barcău – Nădășelu.

Care este ruta ocolitoare

Pe perioada închiderii autostrăzii, circulația între Marghita și Nușfalău, în ambele direcții, va fi deviată pe DN 19B.

Ruta stabilită este: Marghita – Satu Barbă – Suplacu de Barcău – Ip – Nușfalău și retur.

Autoritățile vor instala panouri de presemnalizare a traseului alternativ atât pe DN 19B, cât și pe DN 1H, înaintea intersecțiilor în care traficul urmează să fie deviat.

Restricții și pe DN 19B

Lucrările vor afecta și circulația pe DN 19B. În zona kilometrului 42+550, unde este realizată racordarea bretelei care va trece peste A3, vor fi instituite restricții pe partea dreaptă a drumului național, între kilometrii 42+250 și 42+750.

În această etapă, traficul pe DN 19B va fi deviat și se va circula în ambele direcții pe câte o bandă pentru fiecare sens, fiecare bandă având o lățime de trei metri.

Pe direcția Suplacu de Barcău – Nădășelu, autovehiculele vor fi mutate pe banda corespunzătoare sensului opus. Pentru direcția Nădășelu – Suplacu de Barcău va fi utilizată structura nou construită pe partea stângă a drumului.

În același timp, accesul pe DC 93 către și dinspre localitatea Marca va fi menținut prin intermediul bretelei nou construite în cadrul proiectului.

DRDP Cluj le solicită șoferilor să respecte restricțiile instituite în zona lucrărilor și semnalizarea rutieră temporară.