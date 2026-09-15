Fermierii protestează în București. Exporturile de ovine, seceta și costurile din agricultură, pe lista revendicărilor

Participanții au început să se adune de la primele ore ale dimineții în zona Pieței Victoriei, deși manifestația era anunțată pentru ora 10:00. Mobilizarea s-a făcut în principal prin intermediul rețelelor sociale.

Jandarmeria Capitalei a precizat că forțele de ordine nu ar fi restricționat sau blocat accesul protestatarilor în spațiul delimitat cu panouri metalice în alveola centrală a Pieței Victoriei. Potrivit instituției, manifestanții au ales să rămână pe trotuarul din fața Muzeului „Grigore Antipa”, iar accesul în perimetrul amenajat pentru protest este deschis persoanelor care doresc să participe pașnic.

Jandarmeria mai precizează că zona a fost delimitată pentru separarea participanților de traficul rutier și menținerea unor spații de siguranță, iar măsurile adoptate au caracter preventiv și de protecție. Autoritățile le-au recomandat participanților să coopereze cu forțele de ordine și să se deplaseze în spațiul special amenajat în alveola centrală.

Exporturile de animale și despăgubirile, pe lista revendicărilor

Printre principalele nemulțumiri se află restricțiile privind exporturile de animale vii. Interdicția referitoare la exporturile de ovine a fost prelungită până la sfârșitul anului 2026, în contextul focarelor de pestă și variolă ovină și caprină.

Protestatarii solicită ca restricțiile sanitare să fie aplicate în funcție de zonele în care sunt identificate focarele, în locul unor măsuri care să afecteze întreg teritoriul țării. Pe lista revendicărilor se află și demisia președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Bociu, în legătură cu modul de gestionare a situației epidemiologice.

O altă temă este reprezentată de despăgubirile acordate pentru culturile afectate de secetă. Nemulțumirile vizează nivelul compensațiilor și numărul agricultorilor care ar urma să beneficieze de acestea.

Lista problemelor reclamate de sector mai cuprinde prețurile reduse obținute pentru produsele agricole, costurile ridicate cu carburanții, importurile de cereale din Ucraina și birocrația.

Jandarmeria a instituit filtre la intrările în București

Jandarmeria Capitalei a precizat că manifestația nu este autorizată, întrucât nu ar fi fost îndeplinită procedura legală de declarare prealabilă a adunării publice.

Forțele de ordine au anunțat filtre inclusiv la intrările în București, unde sunt verificate transporturile de animale și produse agroalimentare. Totodată, accesul la manifestație cu obiecte contondente nu este permis.

Jandarmeria a mobilizat și echipe speciale de dialog pentru comunicarea cu participanții pe durata protestului.

Brigada Rutieră avertizează că, în funcție de numărul persoanelor care ajung la manifestație, circulația în Piața Victoriei poate fi restricționată. Șoferilor le este recomandat să evite zona pentru a reduce riscul producerii unor blocaje în trafic.