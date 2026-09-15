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UE a lansat Sentinel-3C. Noul satelit va monitoriza planeta de la aproximativ 800 de kilometri altitudine

Uniunea Europeană a lansat cu succes un nou satelit destinat monitorizării Pământului, care va furniza informații despre fenomene precum seceta, incendiile de vegetație și temperaturile extreme.
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Oana Antipa
15 sept. 2026, 10:23, Știri externe
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Datele obținute vor putea fi utilizate gratuit de instituții, cercetători și companii din întreaga lume.

Sentinel-3C a stabilit contactul cu Pământul

Satelitul Copernicus Sentinel-3C a fost lansat marți, 15 septembrie, la ora 03:21 CET, de la Centrul Spațial European din Kourou, Guyana Franceză, cu ajutorul unei rachete Vega C.

La aproximativ o oră după lansare, la 04:33 CET, satelitul a stabilit primul contact cu Pământul, confirmând astfel că sistemele sale funcționează corespunzător.

Sentinel-3C aparține Uniunii Europene și este gestionat de Comisia Europeană în cadrul Copernicus, programul european de observare a Pământului. Misiunea a fost realizată în cooperare cu Agenția Spațială Europeană (ESA), EUMETSAT și compania Avio.

Ce va monitoriza de la aproximativ 800 de kilometri

După atingerea orbitei finale, situată la aproximativ 800 de kilometri deasupra Pământului, Sentinel-3C va urmări o gamă largă de indicatori de mediu.

Printre aceștia se numără temperatura și nivelul mărilor, curenții oceanici, calitatea apelor de coastă și proliferarea algelor dăunătoare. Satelitul va furniza, de asemenea, informații despre incendiile de vegetație, secetă, starea vegetației, temperatura suprafeței terestre și valurile de căldură.

Regiunile polare vor fi și ele supravegheate, observațiile urmând să permită analiza evoluției gheții și a unor efecte asociate schimbărilor climatice.

Date utile inclusiv pentru agricultură și intervenții la dezastre

Informațiile colectate din spațiu vor putea avea aplicații directe în prognoza meteorologică, agricultură, administrarea resurselor de apă, siguranța maritimă și monitorizarea climei.

Datele pot fi folosite și de autorități pentru gestionarea dezastrelor naturale și evaluarea efectelor produse de acestea. Pentru România, informațiile privind seceta, sănătatea vegetației, incendiile și temperaturile suprafeței terestre pot avea o relevanță deosebită în agricultură, protecția mediului și gestionarea situațiilor de urgență.

Un element important al programului Copernicus este accesul la informații: datele furnizate de Sentinel-3C vor fi disponibile gratuit atât utilizatorilor publici, cât și celor privați.

Urmează câteva luni de teste

Noul satelit nu va deveni însă operațional imediat. Sentinel-3C intră într-o perioadă de câteva luni în care instrumentele și sistemele sale vor fi testate, calibrate și validate.

Ulterior, acesta va lucra împreună cu ceilalți sateliți Sentinel-3, contribuind la continuitatea observațiilor asupra planetei. Obiectivul este ca oamenii de știință, instituțiile publice și companiile să dispună de serii constante de date pentru a urmări modificările mediului și pentru a reacționa mai eficient la fenomenele extreme.

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