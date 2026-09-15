Raport îngrijorător: Indicatorii democrației din SUA, la cele mai scăzute niveluri din ultimii 50 de ani

Raportul Institutului Internațional pentru Democrație și Asistență Electorală, intitulat „Starea globală a democrației”, include date din 174 de țări și evaluează performanța democratică începând din 1975.

La nivel mondial, independența justiției, alegerile credibile, libertatea de exprimare, libertatea presei și accesul la justiție se află toate la cele mai scăzute niveluri din ultimele trei decenii, notează The Guardian.

Ce arată raportul în privința SUA

Institutul a subliniat că declinul din SUA a fost deosebit de pronunțat, însă notează faptul că face parte dintr-o tendință globală. Anul 2025 a fost al 11-lea an când numărul țărilor care au înregistrat un regres democratic a depășit numărul celor care au înregistrat progrese.

De asemenea, și indicatorii-cheie ai democrației din SUA au scăzut la cele mai scăzute niveluri din ultimii 50 de ani. Institutul avertizează că statul de drept la nivel global este subminat în mod semnificativ de „amenințările și acțiunile” administrației Trump.

„În 2025, provocările globale la adresa democrației și dificultatea de a stopa eroziunea acesteia au fost atât ilustrate, cât și agravate de evoluțiile politice din Statele Unite. Acolo, președintele Donald Trump a acumulat rapid puterea în ramura executivă și a folosit-o pentru a promova un set restrâns de obiective personale și pentru a exercita represalii împotriva dușmanilor percepuți. În acel context, care este marcat de un spațiu restrâns atât pentru exprimarea publică, cât și pentru

controlul instituțional al puterii, rezistența devine din ce în ce mai periculoasă. Rezultatele au fost

de anvergură, subminând statul de drept atât pe plan intern, cât și internațional și punând la încercare alianțele de lungă durată și cooperarea multilaterală”, spun autorii raportului.

Democrațiile se deteriorează, riscul de conflict global crește

Pe de altă parte, secretarul general al institutului a atras atenția asupra faptului că riscul de conflict crește pe măsură ce democrațiile se deteriorează.

„Mesajul cheie al cercetării noastre este că investiția în democrație ar trebui să se afle în centrul strategiei de securitate a oricărei țări. Legătura dintre erodarea calității democrației și intensificarea conflictelor nu este recunoscută nici în procesul de elaborare a politicilor, nici în dezbaterea publică”, a spus acesta.

Totdată, programul „Uppsala Conflict Data”, cu sediul la Universitatea din Uppsala, în Suedia, arată că anul 2025 a înregistrat cele mai violente conflicte – inclusiv cele mai multe conflicte interstatale – dintre toți anii din baza sa de date, care datează din 1946.

În raportul, raportul institutului mai menționează că la nivel global, s-a constatat că statul de drept a fost cel mai slab aspect al democrației în 2025, 71 de țări – 41% dintre cele evaluate – fiind clasificate ca având performanțe slabe. De asemenea, s-a constatat că situația se deteriorează rapid, 29 de țări înregistrând tendințe negative.