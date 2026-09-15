Noi tensiuni între Rusia și un stat NATO. Un elicopter militar danez, vizat de o fregată rusă

Incidentul s-a produs în timp ce elicopterul militar danez survola o navă de război rusă pentru a o fotografia, în cadrul unei misiuni descrise de autoritățile daneze drept una de rutină, relatează publicația Die Zeit.

În timpul operațiunii, de la bordul fregatei ruse au fost lansate două rachete de semnalizare în direcția elicopterului. Armata daneză susține că proiectilele au trecut la mică distanță de aeronavă. Incidentul s-a produs în ape internaționale.

Nu au fost raportate victime sau avarii ale aparatului de zbor.

Muniția folosită este de natură pirotehnică și este utilizată în mod obișnuit în mediul maritim pentru transmiterea unor semnale de avertizare, potrivit explicațiilor oferite de partea daneză.

Ambasadorul Rusiei va fi convocat

Copenhaga a decis să răspundă incidentului și pe cale diplomatică. Ministrul danez al Apărării, Jeppe Bruus, a anunțat că ambasadorul Federației Ruse în Danemarca va fi convocat pentru explicații.

Până la momentul apariției informațiilor, autoritățile ruse nu prezentaseră public propria versiune asupra incidentului.

Episodul intervine într-o perioadă marcată de o intensificare a preocupărilor privind securitatea în nordul și estul Europei, pe fondul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și al mai multor incidente aeriene și maritime.

NATO a doborât o dronă deasupra Lituaniei

În noaptea de luni spre marți, avioane de luptă ale NATO au doborât o dronă deasupra Lituaniei. La momentul anunțului nu existau informații precise despre originea și tipul aparatului fără pilot.

Președintele lituanian Gitanas Nausėda a subliniat, după incident, importanța capacității de reacție a NATO și a transmis că Lituania își va apăra spațiul aerian împreună cu aliații săi.

Sursa amintește și alte episoade recente pe care autoritățile occidentale le investighează sau le atribuie Rusiei, însă acestea sunt incidente distincte, iar informațiile disponibile nu indică o legătură operațională între ele și cazul fregatei din apropierea Danemarcei.