Sute de mii de dolari pentru petrecerile de nuntă ale lui Donald Trump Jr., plătite de un apropiat al lui Putin

Donald Trump Jr. și Bettina Anderson s-au căsătorit în luna mai, iar festivitățile s-au desfășurat timp de trei zile pe două insule private din Bahamas. O parte importantă a cheltuielilor a fost achitată de Umar Kremlev, om de afaceri rus și președinte al International Boxing Association (IBA), organizația internațională care administrează competiții de box amator, potrivit unei investigații ProPublica.

O insulă de 100.000 de dolari pe noapte și artificii de 70.000 de dolari

Documentele consultate de publicație și mărturiile mai multor persoane care cunosc detaliile evenimentului arată că oligarhul rus a plătit sute de mii de dolari. El a suportat, între altele, costul închirierii uneia dintre insulele private, unde a avut loc una dintre recepții și au fost cazați invitații, precum și spectacolul de artificii. Echipa sa a contribuit în mod direct și la organizarea evenimentului.

Una dintre insulele pe care s-au desfășurat festivitățile poate fi închiriată pentru aproximativ 100.000 de dolari pe noapte, iar compania care a organizat focul de artificii percepe în jur de 70.000 de dolari pentru astfel de spectacole. Kremlev nu a participat însă la ceremonia propriu-zisă, desfășurată în prima zi în prezența a numai 18 invitați.

Donald Trump Jr. și soția sa confirmă cadoul

După publicarea investigației, Donald Trump Jr. și Bettina Anderson au confirmat că Umar Kremlev a găzduit și a plătit două seri de petreceri organizate după ceremonia privată. Cei doi au descris gestul drept un cadou de nuntă extrem de generos din partea unui prieten.

Cuplul a respins interpretările potrivit cărora gestul ar avea o motivație politică, precizând că ceremonia propriu-zisă a fost una privată, rezervată familiei, distinctă de petrecerile organizate ulterior.

Legăturile lui Kremlev cu Vladimir Putin și Kremlinul

Umar Kremlev conduce International Boxing Association. Organizația a fost finanțată în trecut de gigantul rus de stat Gazprom, iar în 2023 Comitetul Internațional Olimpic i-a retras IBA rolul în organizarea boxului olimpic, invocând inclusiv probleme legate de guvernanță și transparența finanțării.

Kremlev are legături apropiate cu autoritățile de la Moscova. Cu o lună înaintea nunții lui Trump Jr., Vladimir Putin i-a acordat Ordinul Prieteniei, una dintre distincțiile de stat ale Rusiei, pentru contribuția sa la dezvoltarea sportului.

Ucraina l-a inclus pe Kremlev pe lista persoanelor sancționate, invocând legăturile sale cu Putin și cu serviciile de securitate ruse.

Cu doar câteva zile înainte de nunta lui Donald Trump Jr., Kremlev s-a aflat în China în același timp cu Vladimir Putin, care efectua o vizită oficială în această țară. Biroul său de presă susține însă că omul de afaceri nu a făcut parte din delegația oficială a liderului rus.

Kremlev și un grup numeros de ruși, la nunta restrânsă

Prezența sa la nunta lui Donald Trump Jr. a atras atenția și pentru că evenimentul a avut aproximativ 50 de invitați.

Kremlev a venit împreună cu un grup numeros de ruși, în timp ce mai mulți prieteni vechi ai fiului președintelui american nu au fost invitați.

„Banii sunt o metodă de a obține acces”

Experți americani în securitate națională citați și-au exprimat îngrijorarea față de acceptarea unui cadou atât de costisitor din partea unui om de afaceri apropiat de Kremlin, ridicând întrebări privind motivele acestuia. „Dacă îți plătesc nunta, la un moment dat îmi vei datora ceva”, a declarat Frank Montoya Jr., fost oficial FBI cu funcții de conducere în contraspionaj.

Un alt fost director pentru contraspionaj în cadrul Consiliului Național de Securitate al SUA, Holden Triplett, a atras atenția asupra riscurilor unor astfel de relații. „Banii sunt o metodă verificată de a obține acces”, a spus acesta.

Reprezentanții lui Kremlev susțin însă că relația cu Donald Trump Jr. este strict una de prietenie și că cei doi nu au discutat chestiuni politice.