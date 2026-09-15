Avioanele NATO au doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian al Lituaniei

Autoritățile au declarat că drona a intrat probabil în sudul Lituaniei, în apropiere de al doilea oraș ca mărime, Kaunas, din Belarusul vecin, la scurt timp după miezul nopții de marți.

Gitanas Nausėda a anunțat doborârea dronei

Președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, a scris pe contul său de X că „o dronă care tocmai a intrat în spațiul aerian lituanian a fost distrusă de avioane de vânătoare NATO”.

Nausėda a mulțumit „personalului aliat pentru răspunsul rapid”.

„Având în vedere că Rusia își intensifică agresiunea împotriva Ucrainei, o astfel de pregătire este vitală pentru regiunea noastră. Împreună cu aliații noștri NATO, Lituania își va apăra spațiul aerian”, a conchis președintele.

A drone that just entered Lithuanian airspace was destroyed by NATO fighter jets. I thank Allied personnel for their swift response. With Russia intensifying its aggression against Ukraine, such readiness is vital for our region. Together with our NATO Allies, Lithuania will… — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) September 14, 2026

Nu se cunosc originile dronei

Originile dronei nu au fost încă stabilite, a declarat un purtător de cuvânt al centrului național lituanian de gestionare a crizelor, potrivit BBC.

Moscova nu a comentat momentan incidentul.

Duminică, au fost raportate observații cu drone în Lituania. Centrul de gestionare a crizelor a declarat ulterior că un obiect a intrat „probabil” din Belarus și a traversat teritoriul țării înainte de a intra în spațiul aerian al Rusiei.

În luna mai, locuitorii din capitala Lituaniei au fost nevoiți să se adăpostească în Vilnius, după ce a fost declanșată o alertă cu drone. La momentul respectiv, au fost blocate pentru scurt timp zborurile și călătoriile feroviare.

Polonia a anunțat luni „operațiuni aeriene”

Luni seara, Polonia a anunțat, de asemenea, că au avut loc „operațiuni aeriene” în spațiul său aerian, „din cauza activității vehiculelor aeriene fără pilot ale Federației Ruse, care efectuează atacuri asupra teritoriului ucrainean”, conform sursei citate.

Aceste acțiuni au „caracter preventiv” și vizează „securizarea spațiului aerian și protejarea acestuia, în special în zonele adiacente regiunilor amenințate”.