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Pentagonul recunoaște o „lipsă” de muniție cauzată de războiul din Iran. Administrația Trump a negat această penurie luni întregi

După luni de negări din partea administrației Trump, Pentagonul a recunoscut o „lipsă” de muniții din cauza războiului din Iran, într-un document publicat de Departamentul Apărării al SUA.
Pentagonul recunoaște o „lipsă” de muniție cauzată de războiul din Iran. Administrația Trump a negat această penurie luni întregi
Pentagonul. Sursa: Hepta/Mediafax Foto
Ioana Târziu
15 sept. 2026, 07:39, Știri externe
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Departamentul Apărării al SUA a recunoscut, într-un raport publicat luni, o „lipsă” de muniții legate de războiul din Iran. 

Administrația Trump a refuzat să confirme acest fapt în ultimele luni.

„Penurii de stocuri” și „blocaje în reaprovizionarea cu muniții”

„Cheltuielile municipale din timpul Operațiunii Epic Fury au cauzat penurii de stocuri strategice și au scos la iveală blocaje în industriile de reaprovizionare cu muniții”, se arată în raportul Inspectorului General al Pentagonului privind operațiunea SUA împotriva Iranului, potrivit AFP.

Acest document evidențiază, însă, măsurile luate de Departamentul Apărării pentru a accelera producția.

Lipsa munițiilor, negată de Administrația Trump

Administrația Trump a negat în luna iulie lipsa de muniții, atunci când au apărut știri conform cărora Statele Unite raționalizau utilizarea rachetelor, în special a interceptoarelor. La momentul respectiv, președintele american Donald Trump a afirmat că SUA au „cantități enorme de muniții.

La începutul acestei luni, liderul de la Casa Albă a reiterat că Statele Unite aveau „cantități practic nelimitate de muniții”, potrivit sursei citate.

Potrivit presei, această lipsă de muniții l-a determinat, însă, pe Donald Trump să se abțină de la lansarea altor atacuri la scară largă împotriva Teheranului în timpul verii.

Clădiri avariate și distruse la bazele americane

În ciuda utilizării masive a interceptoarelor, „atacurile iraniene au avariat și distrus sute de clădiri și instalații la bazele americane din Kuweit, Bahrain, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Irak, Oman și Iordania”, se arată în raportul Pentagonului.

Documentul acoperă perioada aprilie-iunie 2026. Acesta enumeră pagubele aduse flotei de aeronave: patru avioane F-15 distruse, un F-35 avariat, șapte avioane cisternă KC-135 avariate sau distruse și „până la 30” de drone de atac MQ-9 Reaper distruse, printre altele.

Mai mult, raportul estimează că „peste 50.000” de militari americani sunt implicați în Războiul din Golf. Totodată, afirmă că atacurile de represalii ale Iranului și aliaților săi au avariat clădiri diplomatice în patru țări (Irak, Kuweit, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite), conform aceleiași surse.

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