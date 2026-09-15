În Coreea de Sud, o aplicație urmărește în timp real persoanele acuzate de stalking. Cum funcționează sistemul

Aplicația conectează datele de geolocalizare ale brățării electronice purtate de persoana monitorizată cu poziția telefonului victimei, scrie Il Post. Atunci când distanța dintre cele două persoane scade sub un kilometru, sistemul trimite automat o alertă către poliție și serviciile sociale.

Acestea contactează victima pentru a o avertiza și pentru a putea interveni. Aplicația, denumită Stalking Offender Location Notification a intrat în funcțiune în luna iunie, după ce Ministerul Justiției a anunțat validarea proiectului în aprilie.

În Coreea de Sud, poliția poate solicita instanței să impună purtarea unei brățări electronice unei persoane acuzate de stalking, în special în cazurile de recidivă sau atunci când există deja un ordin de restricție.

Aproape 45.000 de plângeri într-un singur an

Măsura vine pe fondul creșterii cazurilor de stalking și al unor crime în care victimele își reclamaseră anterior agresorii. Un caz recent a avut loc în martie. Un bărbat care purta o brățară electronică este acuzat că și-a blocat fosta parteneră cu mașina, i-a spart geamul cu un burghiu și a înjunghiat-o mortal. Instanța îi interzisese anterior să se apropie de femeie după ce aceasta îl reclamase pentru stalking.

Datele guvernului sud-coreean arată că în 2024 aproape 80% dintre victimele stalkingului erau femei, în timp ce 76,2% dintre autorii acestor infracțiuni erau bărbați.

Numărul plângerilor a crescut puternic după adoptarea, în 2021, a primei legi sud-coreene dedicate stalkingului. În 2025 au fost înregistrate 44.687 de plângeri, de aproape trei ori mai multe decât în primii ani de aplicare a legii. Între 2024 și 2025, poliția a arestat 29.404 persoane suspectate de stalking.

Aplicația ridică și o problemă controversată

Sistemul este gestionat de Ministerul Justiției prin două centre de control, la Seul și Daejeon. Acestea primesc peste 19.000 de alerte pe zi, referitoare la mai mult de 5.000 de persoane aflate sub monitorizare electronică. În aproximativ 300 de cazuri zilnic este necesară intervenția unui agent.

Aplicația este folosită în prezent de aproximativ 400 de persoane, însă opiniile sunt împărțite.

Susținătorii spun că posibilitatea de a vedea unde se află agresorul poate ajuta victimele să se protejeze. Criticii se tem însă că sistemul transferă asupra victimelor responsabilitatea pentru propria siguranță, în loc ca intervenția să aparțină exclusiv autorităților.

Există și o limitare importantă: între 2024 și 2025, poliția a solicitat instanțelor 1.187 de ordine pentru purtarea brățării electronice, însă doar 427 au fost aprobate.