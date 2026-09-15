SUA confirmă pentru prima dată că a lansat arme spațiale, necesare pentru „amenințări în continuă evoluție”

Secretarul Forțelor Aeriene americane, Troy Meink, a declarat că arma „pe orbită” este necesară pentru a proteja forțele americane împotriva acțiunilor inamice ostile.

Potrivit BBC, Meink a declarat că SUA sunt pregătite pentru „amenințări în continuă evoluție”. Totuși, nu a oferit detalii despre capacitățile armei sau despre momentul în care aceasta a fost plasată pe orbită.

Capacitățile militare, dezvoltate ca urmare a programelor Rusiei și Chinei

Lideri militari de rang înalt au declarat anterior că intenționează să își consolideze capacitățile militare în spațiu. Ei au invocat programele rusești și chineze, care dezvoltă modalități de a ataca și perturba sateliții americani într-un viitor conflict.

Administrația Trump a declarat că armele spațiale și rachetele interceptoare sunt o parte crucială a sistemului său de apărare „Golden Dome”. Acesta e planificat pentru a proteja SUA de rachete și alte amenințări aeriene, potrivit sursei.

Armele pe orbită, interzise

Un tratat din 1967 a interzis armele de distrugere în masă pe orbită. De atunci, puteri cheie, inclusiv SUA, Rusia și China, au explorat alte capabilități în afara tratatului. Printre acesteea, se numără țintirea sateliților rivalilor.

Anul trecut, președintele american Donald Trump a emis un ordin executiv care subliniază rolul Forței Spațiale a SUA nu doar în apărare, ci și ca forță de atac.

Forța Spațială a SUA reprezintă cea mai nouă ramură a armatei americane din ultimii peste 70 de ani. A fost lansată în 2019, ca o modalitate de a proteja activele americane din spațiu, inclusiv sute de sateliți utilizați pentru comunicații și supraveghere.

Arme folosite „în scopuri ofensive și defensive”

Un purtător de cuvânt al Forțelor Spațiale ale SUA a declarat: „Controlul spațiului cuprinde zonele de misiune necesare pentru a contesta și controla domeniul spațial”. Sunt folosite „mijloace cinetice și non-cinetice pentru a afecta capacitățile adverse prin perturbare, degradare și chiar distrugere, dacă este necesar.”

„Aceste capacități pot fi folosite în scopuri ofensive și defensive la indicațiile comenzilor combatante”, a adăugat acesta, potrivit aceleiași surse.