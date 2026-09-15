Capcana rușilor pentru militarii ucraineni. Cum îi forțează să iasă din adăposturi

Armata rusă recurge periodic la muniții cu substanțe chimice periculoase, lansate din drone în tranșee și adăposturi ucrainene, potrivit unui specialist militar în protecție chimică citat de ArmyInform.

Este vorba în principal despre substanțe iritante, inclusiv lacrimogene, care pot provoca lăcrimare, senzație de sufocare și panică, iar grenadele sunt folosite pentru a-i determina pe soldați să-și părăsească adăposturile.

Alte drone îi așteaptă afară

Pericolul nu dispare însă odată ce militarii ies din zona în care s-a răspândit substanța. Dimpotrivă, aceasta ar fi chiar reacția urmărită de trupele ruse.

„Folosesc grenade cu încărcături chimice în primul rând pentru a-i scoate pe militarii noștri din adăposturi, iar apoi îi atacă cu încărcături explozive. Aceasta este tactica inamicului”, a explicat sergentul Oleksandr, comandantul unei unități de protecție radiologică, chimică și biologică din armata ucraineană.

Potrivit acestuia, dacă un militar iese în teren deschis pentru a scăpa de substanța iritantă, poate deveni ținta altor drone rusești, inclusiv a dronelor FPV, pilotate de la distanță prin imagini transmise în timp real.

Măștile de gaze, obligatorii

Măștile de gaze sunt distribuite tuturor militarilor, iar aceștia sunt instruiți să le folosească și să le ia cu ei atunci când pleacă spre pozițiile de luptă. „Fiecare militar trebuie să aibă o mască de gaze. Este distribuită tuturor, fără excepție”, a spus sergentul ucrainean citat.

El a explicat că, în unele situații, folosirea măștii și rămânerea temporară în adăpost pot fi mai sigure decât ieșirea imediată în căutarea aerului curat. Vântul poate dispersa substanța, în timp ce părăsirea poziției îl poate expune pe militar unui nou atac cu drone.

Greutatea echipamentului reprezintă însă o problemă pentru soldații care trebuie să parcurgă pe jos, în medie, aproximativ zece kilometri până la pozițiile de luptă, sub amenințarea dronelor FPV. Din acest motiv, fiecare obiect transportat contează, iar militarii aleg în primul rând echipamentul indispensabil.

Militarii sunt însă avertizați să nu renunțe la masca de gaze: „Este mai bine să o cari câțiva kilometri decât să nu o ai la îndemână atunci când ai nevoie de ea”.

Războiul dronelor schimbă și metodele de camuflare

Răspândirea dronelor pe câmpul de luptă a schimbat și modul în care militarii încearcă să-și ascundă pozițiile. Dacă înainte perdelele de fum erau folosite în principal pentru a ascunde trupele și echipamentele de observarea de la sol, acum acestea trebuie să le ascundă și de camerele dronelor care supraveghează terenul de sus.

Din acest motiv, amestecurile folosite pentru producerea fumului au devenit mai dense și persistă mai mult. Potrivit militarului ucrainean, fumul nu mai trebuie să formeze doar un „zid”, ci să acopere poziția și deasupra.

Armata ucraineană folosește în acest scop grenade fumigene, bombe fumigene și alte dispozitive, inclusiv unele de fabricație străină. Astfel de mijloace sunt utilizate, printre altele, în timpul operațiunilor de evacuare.