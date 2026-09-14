Nicușor Dan spune că economia Rusiei este în suferință, dar Kremlinul nu dă semne că ar vrea negocieri: „Trebuie să fim pregătiți pentru o continuare, cel puțin un an, doi, a acestui război”

Nicușor Dan a fost întrebat, într-un interviu acordat Euronews după participarea la Summitul European dedicat Regiunii Arctice, desfășurat în Finlanda, despre perspectivele războiului din Ucraina și posibilitatea încheierii conflictului.

„Singurul lucru cert în momentul acesta este că economia Rusiei este în suferință. Și, de asemenea, prin faptul că ucrainenii reușesc să lovească în adâncime centre logistice, rafinării, suntem într-un moment în care societatea din Federația Rusă resimte efectele războiului. Astea sunt lucrurile noi față de acum un an”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan: Pe linia frontului, lucrurile sunt aproape neschimbate

Președintele a afirmat că situația de pe front nu s-a modificat semnificativ.

„Pe linia frontului lucrurile sunt aproape neschimbate, pentru că tehnologia dronelor face foarte costisitor orice fel de avans teritorial”, a spus Nicușor Dan.

În pofida dificultăților cu care se confruntă Federația Rusă, șeful statului a precizat că nu există, deocamdată, indicii privind o schimbare a poziției Kremlinului în privința negocierilor.

„Dar nu vedem, în condițiile în care sunt dificile pentru Federația Rusă, nu vedem cu adevărat o voință a Rusiei de a veni la masa negocierilor. Deci trebuie să fim pregătiți pentru o continuare, cel puțin un an, doi, a acestui război”, a a precizat Nicușor Dan.