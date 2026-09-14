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Nicușor Dan, despre sistemul de justiție și vizita la CSM: Societatea nu mai are nevoie de încă un scandal, are nevoie de niște discuții

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că prezența sa scurtă la ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a vizat rezolvarea unor probleme punctuale. Șeful statului a declarat că deși sistemul de justiție din România se confruntă cu niște probleme, acesta nu a vrut să creeze „un scandal”.
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Radu Mocanu
14 sept. 2026, 17:35, Politic
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Criza de încredere în sistemul de justiție

Nicușor Dan a subliniat că percepția publică reflectă o problemă reală în interiorul sistemului de justiție, însă abordarea corectă o reprezintă dialogul, nu provocarea unui nou scandal. 

„În momentul ăsta, dacă întreb cetățenii, 22-25% spun că au încredere în justiție, deci trei sferturi din populație spune că nu are încredere în justiție, asta înseamnă că sistemul de justiție are niște probleme. Întrebarea este cum corectezi această situație de fapt? Cu încă un scandal? Sau lucrând cu pași concreți efectivi pentru a remedia niște tipuri de probleme? Și eu cred că societatea noastră nu mai are nevoie de încă un scandal, are nevoie de niște discuții cu cifre, cu argumente”, a declarat președintele, în cadrul unui interviu acordat Euronews. 

De ce a mers Nicușor Dan la ședința CSM?

Nicușor Dan a explicat că participarea sa, la începutul lunii septembrie, la ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a avut ca punct de plecare o problemă concretă din sistemul judiciar, legată de procurorii desemnați să investigheze magistrați. 

„Eu nu m-am dus acolo la CSM pentru că, vă mărturisesc, nu am încă analiza pe tot sistemul de justiție. M-am dus acolo pentru că era o problemă concretă, aceea de procurori desemnați, conform legii, prin aviz obligatoriu al CSM-ului, pentru a cerceta și ancheta alți magistrați, era o problemă persistentă”, a mai declarat Nicușor Dan. 

Deblocarea parțială a posturilor

Șeful statului a mai declarat că în urma participării sale la ședința Consiliului Superior al Magistraturii, situația procurorilor care anchetează magistrați a fost rezolvată parțial. 

„Erau 14 locuri desemnate în această secție specială în cadrul Parchetului General, din care erau numai 3 ocupate. Și evident că 3 oameni nu pot să facă munca a 14 oameni. În acea ședință de 10 minute de la CSM, au fost validați de către plenul CSM încă 2 procurori care să cerceteze magistrați, deci acum nu mai avem 3 din 14, ci avem 5 din 14. Pe chestiunea asta eu văd 2 pași înainte, mici, dar pe care totuși i-am făcut”, a mai declarat Nicușor Dan. 

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