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Manda respinge soluția Guvernului tehnocrat: România are nevoie de un Guvern cu legitimitate

Europarlamentarul PSD, Claudiu Manda, atrage atenția că România are nevoie de un Guvern cu legitimitate, și face un atac la Bolojan, afirmând că declarațiile date de acesta vin după 4 luni de la declanșarea crizei politice.
Manda respinge soluția Guvernului tehnocrat: România are nevoie de un Guvern cu legitimitate
Foto: Remus Badea/Mediafax Foto
Daiana Rob
14 sept. 2026, 18:00, Politic
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Social-democratul a scris, luni, pe rețele sociale un mesaj ferm:

„România nu are nevoie de un «armistițiu». România are nevoie de un Guvern. Unul cu legitimitate, susținere parlamentară și responsabilitate politică. Exact de ceea ce avea nevoie și acum patru luni”, a precizat social-democratul, Claudiu Manda, într-o postare publicată pe Facebook. 

Vorbind despre ultimele declarații ale premierului Ilie Bolojan, Claudiu Manda a acuzat:

„După mai bine de patru luni, domnul Bolojan a descoperit că România are nevoie de un Guvern cu puteri depline. Corect, (…) doar că toate aceste lucruri erau valabile și acum patru luni, atunci când Parlamentul v-a demis prin moțiune de cenzură, după o guvernare în care ați numit «reformă» aproape fiecare măsură de austeritate pusă pe umerii românilor”, a acuzat social – democratul Claudiu Manda, într-o postare publicată pe Facebook. 

Manda: pragul unei noi crize în sănătate

Europarlamentarul a precizat că România se află „în pragul unei noi crize în sănătate”, dar și că „sunt loviți, încă o dată, tocmai cei care au cea mai mare nevoie ca statul să funcționeze: oamenii bolnavi, cei pentru care accesul la servicii medicale nu este o cifră într-un buget, ci poate face diferența într-un moment critic”.

După ce premierul Ilie Bolojan a declarat că România are nevoie urgentă de un Guvern cu puteri depline, social democratul a criticat soluția unui guvern tehnocrat propusă de actualul premier interimar.

„Despre aceeași soluție vorbeați și acum patru luni, domnule Bolojan. Atunci ne mințeați că stabilitatea României este mai importantă decât calculele politice și vă declarați gata să susțineți un Guvern tehnocrat”, acuză Manda.

Săptămâna trecută, premierul Ilie Bolojan a reluat soluția unui Guvern tehnocrat, pentru deblocarea crizei politice, precizând că un guvern de tranziție, format din specialiști, ar putea planifica bugetul pentru anul viitor, să închidă procedurile din PNRR, dar și să treacă România prin iarnă. 

Criza politică a fost declanșată în mai, după ce Guvernul Bolojan a fost demis în urma votului din Parlament a moțiunii de cezură inițiată de PSD și AUR. Executivul funcționează, în prezent, ca interimat.

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