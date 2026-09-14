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PNL neagă că discuțile privind suspendarea lui Nicușor Dan: România nu are nevoie de o nouă criză politică

PNL respinge informațiile potrivit cărora în partid s-ar discuta suspendarea președintelui Nicușor Dan și susține că nu există nicio „aripă” liberală care să sprijine un asemenea demers.
PNL neagă că discuțile privind suspendarea lui Nicușor Dan: România nu are nevoie de o nouă criză politică
foto: Facebook
Laura Buciu
14 sept. 2026, 15:04, Politic
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Liberalii acuză PSD de dezinformare și afirmă că astfel de informații urmăresc să distragă atenția de la „alianța de facto PSD-AUR”.

„Să fie foarte clar: în PNL nu s-a discutat și nu se discută despre suspendarea președintelui Nicușor Dan. Nu există nicio așa-zisă „aripă” a partidului care să susțină un asemenea demers”, transmite liberalul Ionel Bogdan.

Potrivit acestuia, PNL consideră că România nu are nevoie de o nouă criză politică și avertizează că suspendarea președintelui ar genera și mai multă instabilitate.

PNL dezminte și demisia lui Bolojan

Liberalii, prin vocea lui Bogdan, susțin că, în ultimele săptămâni, în spațiul public au fost vehiculate informații false despre o presupusă demisie a premierului Ilie Bolojan, care ar fi urmărit să pună presiune asupra președintelui Nicușor Dan.

„Săptămâna trecută ni se spunea că Ilie Bolojan ar urma să demisioneze pentru a pune presiune pe președintele Nicușor Dan. Acum ni se spune că o „aripă” a PNL ar susține suspendarea președintelui, tot ca formă de presiune. Niciuna dintre aceste povești nu are legătură cu realitatea”, afirmă Ionel Bogdan.

Bogdan susține că aceste informații sunt „subiecte create artificial”, care ar avea scopul de a distrage atenția de la ceea ce PNL numește „alianța de facto PSD-AUR”.

De altfel, PNL acuză PSD că ar crea și promova dezinformări și fake news și afirmă că astfel de acțiuni sunt în detrimentul intereselor românilor.

„România are nevoie de stabilitate și de soluții, nu de crize politice inventate sau provocate. PNL va continua să acționeze responsabil, ca parte a soluției pentru România”, mai transmite liberalul, în mesajul transmis pe Facebook.

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