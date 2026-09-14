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Daniel Zamfir respinge ideea unui Guvern tehnocrat: Nu este deloc o propunere serioasă

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, respinge ideea unui Guvern de tehnocrați și susține că PSD ar trebui să formeze viitorul Executiv în jurul președintelui partidului, Sorin Grindeanu.
Daniel Zamfir respinge ideea unui Guvern tehnocrat: Nu este deloc o propunere serioasă
Sursa foto: ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Laura Buciu
14 sept. 2026, 11:10, Politic
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Într-un interviu acordat RFI, Zamfir a afirmat că nu poate exclude o eventuală discuție cu AUR în cazul în care negocierile pentru formarea Guvernului rămân blocate.

Daniel Zamfir consideră „neserioasă” propunerea premierului interimar Ilie Bolojan privind formarea unui Guvern tehnocrat și spune că PSD nu ar vota un astfel de Executiv.

„Suntem de acord să fie un premier altul decât de la PSD, dar un Guvern în jurul PSD”, a declarat senatorul PSD la RFI.

Zamfir a criticat și condițiile avansate de Ilie Bolojan pentru un eventual Guvern tehnocrat, susținând că este absurd să fie verificate afilierile politice sau orientările politice ale viitorilor miniștri.

„Ce facem acum, începem să-i căutăm la ADN pe miniștri, să vedem dacă sunt de la PSD, să vedem dacă în trecut au afinități de stânga? Este o nebunie. Nu este deloc o propunere serioasă”, a afirmat liderul senatorilor PSD.

El l-a criticat pe Ilie Bolojan și pentru modul în care gestionează situația politică și economică a țării, comparându-l cu „un pilot al unui avion care a intrat în vrie”.

„Avionul este într-o situație critică și se prăbușește, România se prăbușește. Nu cred că este o variantă serioasă și nici viabilă”, a spus Zamfir.

PSD îl propune pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier

Daniel Zamfir susține că președintele României ar trebui să îl nominalizeze pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, pentru funcția de premier.

„Eu cred cu tărie că nominalizarea lui Sorin Grindeanu va aduce majoritatea în Parlament”, a afirmat senatorul, argumentând că perspectiva alegerilor anticipate i-ar putea determina pe parlamentari să voteze învestirea unui nou Guvern.

Zamfir susține că PSD, fiind partidul cu cele mai multe mandate în Parlament, este îndreptățit să încerce formarea Executivului în jurul său.

În ceea ce privește relația cu AUR, liderul senatorilor PSD a respins acuzația că partidul ar avea un „limbaj dublu”, în condițiile în care PSD și AUR au susținut împreună unele demersuri parlamentare.

„AUR este al doilea partid parlamentar”, a spus Zamfir, adăugând că unele amendamente ale AUR au fost votate în Parlament de PSD, PNL și USR, în timp ce amendamente ale PSD au fost susținute de alte formațiuni.

„Nu putem spune că tot ce vine din partea AUR este rău și trebuie respins”, a afirmat senatorul PSD.

Zamfir nu exclude o eventuală discuție PSD-AUR

Întrebat dacă un Guvern PSD-AUR este exclus, Daniel Zamfir a precizat că, în acest moment, atât PSD, cât și AUR au transmis că nu doresc o astfel de formulă, însă nu exclude apariția unor discuții dacă situația politică va rămâne blocată.

„Eu nu pot să exclud ca în momentul în care lucrurile sunt blocate, așa cum par acum, să existe o anumită discuție cu AUR, pentru că probabil președintele Nicușor Dan îi va invita pe cei de la AUR la discuții”, a declarat Zamfir.

Senatorul PSD este de părere că un eventual Guvern condus de Sorin Grindeanu ar putea primi inclusiv voturi din partea unor parlamentari PNL.

„Vă asigur că nu tot PNL va dori să meargă pe mâna lui Ilie Bolojan”, a afirmat Zamfir, susținând că mai mulți parlamentari liberali ar putea vota un Guvern condus de Sorin Grindeanu.

Potrivit senatorului PSD, în acest scenariu nu ar fi vorba despre formarea unei majorități PSD-AUR, ci despre obținerea unei majorități parlamentare pentru învestirea unui Guvern condus de liderul social-democrat.

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