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Surse: Grindeanu i-ar propus lui Bolojan un pact, dar premierul a refuzat. În ce consta înțelegerea pe proiectele AUR

Sorin Grindeanu i-ar fi propus lui Ilie Bolojan un pact, însă premierul a refuzat, spun surse politice pentru Mediafax. Înțelegerea era legată de voturile date pentru proiectele AUR. Niciunul dintre partide nu are o majoritate absolută în Parlament.
Surse: Grindeanu i-ar propus lui Bolojan un pact, dar premierul a refuzat. În ce consta înțelegerea pe proiectele AUR
Sursa foto: Alexandru Nechez/Mediafax Foto
Coralia Frigea
14 sept. 2026, 11:48, Politic
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Sorin Grindeanu, președintele PSD, i-ar fi propus lui Ilie Bolojan un pact, pentru ca niciunul dintre cele două partide să nu mai voteze proiectele AUR, spun surse politice pentru Mediafax. Președintele liberalilor a refuzat însă propunerea.

Liderul social-democraților i-ar fi propus această înțelegere premierului încă de săptămâna trecută, însă Bolojan ar fi refuzat, în contextul în care niciunul dintre partide nu are majoritate în Parlament.

Majoritatea lipsește. Cum ar fi fost investit un guvern

Nici pentru învestirea unui guvern cu puteri depline nu s-a găsit o majoritate în legislativ. Liberalii au anunțat deja că nu vor vota un guvern care are în cabinet miniștri social-democrați, iar PSD spune, încă de la sfârșitul lunii august, că va susține guvernul doar dacă este unul social-democrat, chiar și cu un premier tehnocrat.

Discuțiile vin în contextul în care AUR a depus mai multe proiecte în Parlament, printre care și unul care prevede ca oficialii și șefii instituțiilor publice să sărute drapelul național, într-o zi dedicată acestei sărbători propuse, iar, în caz contrar, aceștia pot fi amendați cu până la 10.000 de lei.

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