Mihai Fifor îi cere lui Ilie Bolojan să plece pentru că „a dus țara în cap”: Ajunge! Lasă-ne!

Mihai Fifor îl critică în termeni duri pe premierul Ilie Bolojan și susține că acesta este responsabil pentru deteriorarea situației economice și sociale din România.

„Cuvintele sunt prea sărace pentru a descrie tupeul, nerușinarea, cinismul și lipsa de scrupule ale acestui individ – cel mai toxic premier pe care l-a avut România în anii de după 1989”, a scris Fifor, luni, pe Facebook.

Social-democratul îl acuză pe Bolojan că „a dus țara în cap”, că „i-a sărăcit pe români” și că a afectat coeziunea socială într-un moment în care România se află la granița unui război.

„Până unde vrei să mergi, Ilie? Cât mai vrei să distrugi? Până când? Până ne vezi, peste două săptămâni, în „junk”?”, a mai întrebat Mihai Fifor.

Românii, „simple cifre”

Deputatul PSD susține că, pentru premier, România și românii reprezintă „simple cifre” și îl acuză că ar urmări o agendă legată de „cercul puterii de la Victoria”.

Fifor critică și declarațiile premierului privind necesitatea unei rectificări bugetare, pregătirea bugetului pentru 2027, riscul de rating și nevoia unui guvern cu puteri depline.

„Exact lucrurile despre care noi vorbim de luni întregi!”, a afirmat Fifor.

În acest context, social-democratul îi cere premierului să renunțe la „provizorat” și să plece din funcție.

„Dacă România are atât de urgent nevoie de toate acestea, de ce continui să ții țara captivă acestui provizorat? Dar oprește-te! Du-te! Lasă-ne! Ajunge!”, a scris Mihai Fifor.

La finalul mesajului, deputatul PSD își reia atacul la adresa premierului: „Ajunge, Ilie! Ne vor trebui ani ca să reparăm în urma ta și a partenerilor tăi la jaf”.