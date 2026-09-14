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Se reiau audierile comisiei din Senat privind întâlnirea lui Bolojan cu președinta CCR

Marți, 15 septembrie, se vor relua audierile comisiei din Senat în legătură cu întâlnirea premierului interimar Ilie Bolojan cu președinta CCR Simina Tănăsescu.
Se reiau audierile comisiei din Senat privind întâlnirea lui Bolojan cu președinta CCR
Ilie Bolojan. Fotograf: EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO
Ioana Târziu
14 sept. 2026, 10:28, Politic
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Săptămâna trecută, Ilie Bolojan a transmis la B1 TV că nu știe dacă va participa la audierile de marți.

Până acum, premierul interimar nu s-a prezentat la audieri, invocând că agenda întâlnirilor nu i-a permis să se prezinte și la audierile în Comisia pentru Constituționalitate a Senatului.

„Am fost invitat în cursul acestei săptămâni. Am avut o zi plină de întâlniri pe componenta de nuclear, pe componenta de energie, pe fondul de modernizare și nu am reușit să mă duc”, a explicat Bolojan.

Premierul interimar a fost întrebat și dacă va merge pe 15 septembrie la comisia Senatului, noua dată stabilită pentru audieri în acest sens.

„Voi vedea când a venit invitația și care va fi agenda”, a spus Bolojan.

Bolojan a transmis că aceste demersuri reprezintă „o acțiune de tip politic”. Acesta a adăugat că este vorba despre „o comisie gândită pentru scopuri de hărțuire”.

„Așa-zisa ancheta care este la Senat nu este decât o acțiune de tip politic, una de a genera subiecte care nu au niciun fel de legătură cu realitatea”, a conchis Bolojan.

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