Se reiau audierile comisiei din Senat privind întâlnirea lui Bolojan cu președinta CCR

Săptămâna trecută, Ilie Bolojan a transmis la B1 TV că nu știe dacă va participa la audierile de marți.

Până acum, premierul interimar nu s-a prezentat la audieri, invocând că agenda întâlnirilor nu i-a permis să se prezinte și la audierile în Comisia pentru Constituționalitate a Senatului.

„Am fost invitat în cursul acestei săptămâni. Am avut o zi plină de întâlniri pe componenta de nuclear, pe componenta de energie, pe fondul de modernizare și nu am reușit să mă duc”, a explicat Bolojan.

Premierul interimar a fost întrebat și dacă va merge pe 15 septembrie la comisia Senatului, noua dată stabilită pentru audieri în acest sens.

„Voi vedea când a venit invitația și care va fi agenda”, a spus Bolojan.

Bolojan a transmis că aceste demersuri reprezintă „o acțiune de tip politic”. Acesta a adăugat că este vorba despre „o comisie gândită pentru scopuri de hărțuire”.

„Așa-zisa ancheta care este la Senat nu este decât o acțiune de tip politic, una de a genera subiecte care nu au niciun fel de legătură cu realitatea”, a conchis Bolojan.