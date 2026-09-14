Nicușor Dan, despre dezinformare și interferențele electorale: Trebuie să cooperăm pentru a reacționa la fel de repede cum se petrec lucrurile

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat luni, în marja Summitului European dedicat Regiunii Arctice din Finlanda, că una dintre principalele probleme cu care se confruntă statele europene este capacitatea de a combate dezinformarea.

Fiind întrebat despre ajutorul care poate fi oferit Ucrainei, în această perioadă marcată de atacuri repetate, președintele a spus că modul în care informația circulă s-a schimbat.

El a precizat că statele europene trebuie să fie capabile să reacționeze rapid la campaniile de dezinformare și la tentativele de influențare a proceselor electorale.

„Problema principală este, întrebarea principală este: cât de pregătiți suntem cu toții pentru a combate dezinformarea? Pentru că ne-am obișnuit cu mass-media tradițională, cu relația dintre politicieni, mass-media tradițională și societate, iar acum ne confruntăm cu noile tehnologii. Ne confruntăm cu interferențe în procesele electorale”, a spus Nicușor Dan.

„Există tehnici dezvoltate pe rețelele sociale cu care nu suntem obișnuiți. Și trebuie, cred că este extrem de important să cooperăm pentru a reacționa la fel de repede cum se petrec lucrurile”, a spus președintele României.

Președintele României, Nicușor Dan, participă luni în Finlanda la summitul european dedicat regiunii arctice. La Rovaniemi, liderii Uniunii Europene discută despre actualizarea strategiei de securitate a blocului comunitar, cu accent pe zona polară.