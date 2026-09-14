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Nicușor Dan, despre dezinformare și interferențele electorale: Trebuie să cooperăm pentru a reacționa la fel de repede cum se petrec lucrurile

Președintele României, Nicușor Dan, prezent luni în Finlanda, susține că sprijinirea Ucrainei trebuie să includă și combaterea dezinformării, având în vedere noile tehnologii și interferențele în procesele electorale.
Nicușor Dan, despre dezinformare și interferențele electorale: Trebuie să cooperăm pentru a reacționa la fel de repede cum se petrec lucrurile
Președintele Nicușor Dan. Fotograf: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Maria Nițu
14 sept. 2026, 15:30, Politic
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Președintele României, Nicușor Dan, a declarat luni, în marja Summitului European dedicat Regiunii Arctice din Finlanda, că una dintre principalele probleme cu care se confruntă statele europene este capacitatea de a combate dezinformarea.

Fiind întrebat despre ajutorul care poate fi oferit Ucrainei, în această perioadă marcată de atacuri repetate, președintele a spus că modul în care informația circulă s-a schimbat.

El a precizat că statele europene trebuie să fie capabile să reacționeze rapid la campaniile de dezinformare și la tentativele de influențare a proceselor electorale.

„Problema principală este, întrebarea principală este: cât de pregătiți suntem cu toții pentru a combate dezinformarea? Pentru că ne-am obișnuit cu mass-media tradițională, cu relația dintre politicieni, mass-media tradițională și societate, iar acum ne confruntăm cu noile tehnologii. Ne confruntăm cu interferențe în procesele electorale”, a spus Nicușor Dan.

„Există tehnici dezvoltate pe rețelele sociale cu care nu suntem obișnuiți. Și trebuie, cred că este extrem de important să cooperăm pentru a reacționa la fel de repede cum se petrec lucrurile”, a spus președintele României.

Președintele României, Nicușor Dan, participă luni în Finlanda la summitul european dedicat regiunii arctice. La Rovaniemi, liderii Uniunii Europene discută despre actualizarea strategiei de securitate a blocului comunitar, cu accent pe zona polară.

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