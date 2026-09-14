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Nicușor Dan, la summitul Arctic: În spatele amenințării de pe flancul estic și din zona arctică se află Rusia

Președintele Nicușor Dan a declarat luni, la începutul summitului Arctic, că Rusia se află în spatele amenințărilor cu care se confruntă atât flancul estic, cât și zona arctică. Șeful statului a enumerat printre acestea dronele, atacurile asupra infrastructurii critice, atacurile cibernetice și sabotajele.
Nicușor Dan, la summitul Arctic: În spatele amenințării de pe flancul estic și din zona arctică se află Rusia
Nicușor Dan la summitul Arctic/sursa foto: Administrația Prezidențială
Maria Miron
14 sept. 2026, 12:24, Știrile zilei
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Prezent la summitul Arctic, desfășurat la Centrul Arktikum din Rovaniemi, Finlanda, Nicușor Dan a vorbit despre amenințările comune cu care se confruntă statele de pe flancul estic și cele din regiunea arctică.

„Avem o amenințare importantă pe flancul estic și avem aceeași amenințare dinspre flancul estic până în zona arctică. Și, desigur, în spatele acestei amenințări se află Rusia. Este vorba despre drone, atacuri asupra infrastructurii critice, atacuri cibernetice și sabotaje”, a declarat președintele României.

El a precizat că țările care se confruntă cu astfel de riscuri trebuie să coopereze atât pentru descurajarea lor, cât și pentru a fi pregătite să le răspundă.

„Din moment ce avem amenințări similare, trebuie să avem modalități similare de descurajare și să fim pregătiți pentru ele. Pentru asta suntem aici”, a spus Nicușor Dan.

România va găzdui următoarea reuniune a Formatului Helsinki

România face parte din Formatul Helsinki, iar următoarea reuniune va avea loc la București, la începutul anului viitor, a reamintit Nicușor Dan: „După cum știți, facem parte și din așa-numitul Format Helsinki și vom găzdui următoarea reuniune la București, la începutul anului viitor”.

Șeful statului a explicat că România poate contribui la această cooperare prin experiența acumulată la Marea Neagră.

El a menționat deminarea, culegerea de informații și protejarea cablurilor submarine printre domeniile în care România poate împărtăși partenerilor cunoștințele acumulate.

„Fiind o țară de la Marea Neagră, avem o experiență importantă în domeniul deminării și al culegerii de informații, precum și, într-o anumită măsură, în ceea ce privește protejarea cablurilor submarine. Este important să împărtășim acest tip de expertiză cu țările de pe flancul estic și cu cele de la frontiera arctică”, a declarat președintele.

Nicușor Dan: Există și oportunități economice

Nicușor Dan a vorbit și despre posibilitățile de cooperare economică, în special în domeniul resurselor minerale și al construcțiilor navale, precizând că România are experiență atât în extracția, cât și în prelucrarea acestora. În acest domeniu, Institutul Geologic al României cooperează deja cu instituția omoloagă din Finlanda.

„Avem, de asemenea, expertiză în construcția de nave. Este, așadar, un format bun pentru cooperare și pentru atragerea investițiilor pe flancul estic și în zona arctică”, a mai spus președintele.

Șeful statului a pledat pentru valorificarea în comun a cunoștințelor acumulate de țările participante: „Avem experiențe similare și trebuie să ne împărtășim expertiza”.

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