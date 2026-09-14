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Vasile Blaga (PNL) îi cere lui Nicușor Dan să desemneze cât mai repede un premier: „Partidele își cam știu poziția. Orice este posibil”

Vasile Blaga, senator PNL, îi cere președintelui să desemneze un premier. Liberalul spune că partidele s-au poziționat deja în legătură cu viitorul guvern, iar organizarea alegerilor anticipate este la fel de posibilă ca desemnarea unui premier.
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Coralia Frigea
14 sept. 2026, 15:10, Politic
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Vasile Blaga, senator PNL, a spus luni, 14 septembrie, că președintele ar trebui să facă o desemnare de premier, întrucât partidele și-au asumat deja pozițiile legate de viitorul executiv cu puteri depline.

„Domnul președinte trebuie să hotărască, să nominalizeze cât mai repede un candidat pentru funcția de premier. Partidele își cam știu poziția, orice este mai departe posibil. Și constituirea unui guvern, și alegeri anticipate”, a declarat Blaga în Parlament.

Cum s-au poziționat partidele

Până acum, PNL a anunțat că nu va susține un guvern în care miniștrii sunt social-democrați, iar PSD a anunțat că vrea un executiv din care să facă parte, dar care să își și asume un program de guvernare cu reformele stabilite de ei.

Întrebat cu ce majoritate ar trece un viitor executiv, senatorul PNL a răspuns: „Eu nu pot să trag concluzii până nu este nominalizat un candidat pentru funcția de premier”.

„Noi avem și acea reținere în a da, să zic așa, necondiționat puterea PSD-ului, tocmai pentru că toate eforturile care s-au făcut de un an de zile și cât a plătit poporul ăsta de un an de zile vor merge pe apa sâmbetei în două săptămâni”, a mai spus liberalul.

Nicușor Dan nu a făcut încă o desemnare, dar, dintre ultimele variante vehiculate, ar fi preferat un guvern cu premier tehnocrat și miniștri politici.

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