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Nicușor Dan și Friedrich Merz, mesaj comun după atacurile cu drone: Europa trebuie să se apere

Președintele Nicușor Dan și cancelarul german Friedrich Merz au pledat pentru consolidarea răspunsului european la atacurile hibride și incidentele cu drone, la conferința de presă organizată la finalul Summitului Uniunii Europene dedicat Arcticii, în Finlanda.
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Oana Antipa
14 sept. 2026, 15:13, Politic
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Merz a transmis că Germania este pregătită să reacționeze și a afirmat că există dovezi clare privind originea atacurilor, în timp ce șeful statului român a vorbit despre „mii de incidente” produse în statele europene în ultimii ani.

Cei doi lideri au răspuns unei întrebări privind „linia roșie” a Europei, în contextul extinderii amenințărilor dincolo de granițele Ucrainei. Au fost invocate incidentele cu drone din România, suspiciunile de spionaj asupra unor baze militare NATO și acuzațiile formulate de autoritățile germane la adresa Rusiei în legătură cu incidentul cu drone de la aeroportul din Leipzig.

Nicușor Dan: „Probabil că am avut mii de incidente în toate țările noastre”

Președintele României a afirmat că statele europene s-au confruntat în ultimii ani cu un număr foarte mare de acțiuni ostile, de la sabotaje și atacuri asupra infrastructurii critice până la atacuri cibernetice și dezinformare.

„Da, probabil că în ultimii ani am avut mii de incidente în toate țările noastre. Sabotaje, atacuri asupra infrastructurii critice, atacuri cibernetice, dezinformare, nu doar pe flancul estic. Și, înainte de toate, cred că nu știm, România știa foarte bine ce s-a întâmplat în România, dar nu avem o cunoaștere comună asupra întregului fenomen îndreptat împotriva Europei”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a susținut că răspunsul nu poate fi unul izolat la nivel național, ci trebuie construit prin cooperarea statelor europene și schimbul de informații și expertiză.

„Și atunci răspunsul nostru nu poate fi altul decât să fim uniți, să ne împărtășim expertiza și să construim capacitățile, inclusiv cele cibernetice și toate celelalte capacități informaționale, pentru a ne proteja mai bine oamenii”, a continuat președintele României.

Declarația lui Nicușor Dan indică astfel două probleme distincte: amploarea atacurilor hibride cu care s-au confruntat statele europene și necesitatea construirii unei imagini comune asupra acestor incidente, astfel încât răspunsul să poată fi coordonat.

Friedrich Merz: „Suntem pregătiți să reacționăm”

Cancelarul Friedrich Merz a avut un mesaj mai tranșant, afirmând că Germania a adoptat deja măsuri ca răspuns la asemenea incidente și că autoritățile germane cunosc originea interferențelor și atacurilor.

„Poate ați văzut că, în urmă cu două săptămâni, noi, guvernul german, am reacționat foarte precis și am luat unele măsuri care nu mai fuseseră luate până atunci. Iar acesta este mesajul nostru clar: suntem pregătiți să reacționăm”, a declarat Merz.

Cancelarul german a continuat cu un mesaj adresat explicit Rusiei:

„Știm de unde provin aceste interferențe și aceste atacuri. Dovezile sunt foarte clare. Și acesta este motivul pentru care acum ne apărăm, transmițând mesaje clare Rusiei.”

Germania pregătește modificări legislative pentru instituțiile de securitate

Merz a anunțat că Berlinul lucrează și la modificarea cadrului legislativ aplicabil instituțiilor responsabile de securitate, inclusiv serviciilor germane.

„Și suntem în curs, în parlamentul nostru, de a modifica legile fundamentale pentru instituțiile noastre de securitate, inclusiv pentru serviciile noastre. Și aceasta este calea pe care mergem. Și vom continua pe această cale, foarte hotărât, calm, dar fără nicio îndoială că facem tot ceea ce putem pentru a ne proteja oamenii, pentru a ne proteja infrastructura și pentru a ne proteja integritatea teritorială”, a afirmat cancelarul.

Merz a extins apoi mesajul de apărare dincolo de frontierele Germaniei, invocând teritoriul alianței și al Uniunii Europene, precum și sprijinul acordat Ucrainei.

„Așadar, acest lucru este valabil pentru Germania și este valabil pentru alianță sau pentru teritoriul alianței. Este valabil pentru Uniunea Europeană și teritoriul său. Și este valabil pentru sprijinul nostru acordat Ucrainei”, a spus acesta.

Merz: „Această agresiune nu este doar împotriva Ucrainei”

Cancelarul german și-a încheiat răspunsul cu o declarație fermă legând atacurile și interferențele din Europa de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

„Nu vreau să las nicio îndoială că guvernul meu face tot ceea ce putem face pentru a sprijini Ucraina în lupta sa împotriva acestei agresiuni. Această agresiune nu este doar împotriva Ucrainei. Este o agresiune împotriva noastră, a tuturor. Și suntem hotărâți să ne apărăm”, a declarat Friedrich Merz.

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