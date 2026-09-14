Avertismentul fostului director al CIA: Moldova ar putea fi următoarea țară vizată de Putin

Fostul director al CIA, David Petraeus, avertizează Republica Moldova că ar putea fi următoarea țară vizată de președintele rus Vladimir Putin.

„Putin încearcă constant să restaureze Uniunea Sovietică. Și nu cred că Lituania va fi următoarea țară vizată. Moldova este mult mai probabilă, deoarece este mult mai vulnerabilă în acest sens”, a declarat David Petraeus în timpul unui interviu preluat de Clash Report.

Fostul șef al CIA a mai avertizat că țările europene nu sunt pregătite pentru o confruntare cu Rusia. Niciuna dintre ele nu a implementat tipul de schimbări revoluționare necesare în concepțiile lor despre război, apărare și securitate, a explicat expertul.

El a analizat pierderile uriașe pe care le înregistrează rușii pe frontul ucrainean.

„În fiecare lună, un număr mai mare de soldați ruși sunt uciși sau răniți decât numărul pe care Rusia îl poate mobiliza. Cu toate acestea, Rusia este un adversar puternic. Cine ar fi crezut că o țară ar putea suporta pierderi atât de mari?”, a mai spus David Petraeus.

De ce vrea Putin un nou URSS

Rusia dorește refacerea influenței sale din perioada URSS pentru a recâștiga statutul de superputere globală și controlul asupra fostelor teritorii sovietice.

Scopul este economic, dar are legătură și cu securitatea. Rusia vrea să îndepărteze bazele militare ale NATO de la frontierele sale prin formarea unei zone tampon formată din state sau teritorii supuse intereselor rusești.