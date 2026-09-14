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Kelemen Hunor: Dacă nu reușim să învestim un guvern, Bolojan poate să rămână premier interimar mult și bine

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, avertizează că Ilie Bolojan ar putea rămâne premier interimar „mult și bine” dacă Parlamentul nu reușește să învestească un nou guvern. El susține că PSD și PNL trebuie să ajungă la un compromis pentru a depăși blocajul politic.
Kelemen Hunor: Dacă nu reușim să învestim un guvern, Bolojan poate să rămână premier interimar mult și bine
Sursa foto: Alexandru Nechez/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
14 sept. 2026, 16:43, Politic
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Liderul UDMR spune că, pentru depășirea acestui moment de criză, „lucrurile sunt foarte simple”.

„PNL și PSD trebuie să ajungă la o oarecare înțelegere, la un oarecare compromis, dacă vrem să depășim acest moment. Fiindcă dacă PSD-ul nu votează un guvern din care PSD-ul nu face parte, asta înseamnă că nu există o majoritate. Dacă PNL-ul nu votează altceva decât nu știu ce guvern de tehnocrați, atunci nu avem majoritate. Deci nu am depășit blocajul de săptămâna trecută, fiindcă în continuare aceste condiționări nu ne lasă spațiu de manevră”, a declarat luni Kelemen Hunor.

El spune că UDMR va vota „acel guvern care va avea susținere pentru învestire, va avea susținerea PNL-ului și PSD-ului”.

Kelemen Hunor: Lucrurile se complică în fiecare zi

Liderul UDMR a fost întrebat despre scenariul alegerilor anticipate. El spune că această variantă „trebuie luată în calcul, dacă pică un guvern” și susține că atunci ar fi îndeplinite cele două condiții necesare pentru declanșarea procedurii.

Kelemen Hunor a explicat că, dacă președintele face o desemnare, iar premierul propus nu reușește să obțină cele 233 de voturi necesare pentru învestire sau dacă un guvern pică în Parlament, Ilie Bolojan poate rămâne premier interimar. La fel s-ar putea întâmpla, în opinia liderului UDMR, și în cazul în care se ajunge la alegeri anticipate.

„Indiferent pe care parte încercăm să ieșim din această criză, dacă nu reușim să învestim un guvern, domnul Bolojan poate să rămână acolo premier interimar mult și bine”, a spus Kelemen Hunor.

El adaugă însă că „lucrurile se complică în fiecare zi”: „De aceea am spus și repetăm, haideți, lăsați orgoliile într-o parte (…) să învestim un guvern. După care se poate intra în opoziție, nu e nicio problemă, a doua zi ești în opoziție. Dar fără să votăm un guvern ne încurcăm și mai mult”.

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