Nicușor Dan anunță când va desemna următorul premier: „Nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare”. Consultări oficiale cu partidele, în această săptămână

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat luni, la Rovaniemi, în Finlanda, că în foarte scurt timp va urma desemnarea unui candidat pentru funcția de premier, după ce așteptările sale privind dialogul cu partidele parlamentare la începutul sesiunii legislative nu s-au adeverit.

Nicușor Dan a făcut declarațiile la Euronews, în marja Summitului European dedicat Regiunii Arctice, unde participă alături de mai mulți lideri europeni.

Întrebat despre criza politică din România și despre faptul că, la începutul lunii septembrie, era așteptată desemnarea unui premier, președintele a spus că și-ar fi dorit ca partidele să fie mai deschise la dialog pentru a ajunge la consens.

„Sincer, aveam o așteptare de mai multă disponibilitate la dialog la începutul sesiunii parlamentare, când în sfârșit toți parlamentarii sunt aici și dacă este vorba de o majoritate fragilă, pentru un guvern ea să se poată materializa. Evident că nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare. Să vedem ce se va întâmpla în urma desemnării”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a fost întrebat dacă intenționează să facă desemnarea înainte de plecarea în Statele Unite. Nicușor Dan a răspuns că își dorește acest lucru.

„Îmi doresc asta, îmi doresc asta”, a spus șeful statului.

Alexandru Nazare, între variantele pentru funcția de premier?

Nicușor Dan a fost întrebat și despre participarea sa la nunta lui Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor, având în vedere ultimele zvonuri potrivit cărora el ar putea fi luat în calcul pentru funcția de premier.

„Evident că nu o să vă spun acum, pentru că deja e dificil. Cred că am avut zeci de discuții cu reprezentanții partidelor și și ei între ei știu că au avut tipul acesta de discuții și nu vreau să complic și mai mult peisajul anticipând lucruri într-un sens sau altul. Ce pot să spun de Alexandru Nazare? Că a fost un ministru de finanțe bun, cu care eu am colaborat foarte bine. M-a invitat la nuntă, m-am dus tocmai pentru a arăta și public relația bună pe care am avut-o profesional”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă Alexandru Nazare are profilul necesar pentru a fi desemnat premier, președintele a spus că acesta este un profesionist.

„Este un profesionist, este cineva care știe să lucreze cu cifre, cu bugetul României, ceea ce este extrem de important în perioada următoare, relația cu mediul financiar. Pentru că România este un stat care trece în parte pe datorie și atunci trebuie să fii atent cu cei care îți împrunută bani. Dar de aici, până la o voință politică pentru 233 de voturi, e o discuție”, a spus Nicușor Dan.

„Desemnarea mea va fi către acea variantă care are cele mai mari șanse să strângă o majoritate”

Varianta unui Guvern construit în jurul PSD, cu cei mai mulți miniștri social-democrați, dar cu un premier din afara partidului, este una dintre opțiunile luate în calcul, potrivit surselor MEDIAFAX.

Întrebat despre acest aspect, luni, Nicușor Dan a spus că înaintea desemnării unui premier trebuie să fie clar dacă această formulă poate obține o majoritate în Parlament.

„Este una din variantele de lucru. Trebuie să vedem dacă ea strânge o majoritate. La fel cum celelalte variante propuse în spațiul public. Trebuie să vedem dacă la o discuție cu partidele înainte de nominalizare au șanse să strângă o majoritate. Și desemnarea mea va fi către acea variante care are cele mai mari șanse să strângă o majoritate”, a declarat Nicușor Dan.

Grindeanu și Mureșan, în continuare variante pentru funcția de premier

Președintele a fost întrebat și despre Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, nume aflate în spațiul public pentru funcția de premier, propuse de partide, după ce aceștia au avut timp să discute pentru a încerca să obțină o majoritate.

Nicușor Dan a spus că ambele nume vor fi în continuare luate în calcul.

„Vor fi și ei. Va fi o întrebare pe care la consultarea cu partidele o voi adresa tuturor partidelor, deci tuturor grupărilor de membri ai Parlamentului”, a spus președintele.

Consultări și desemnarea premierului, în această săptămână

Acesta a fost întrebat dacă va organiza în această săptămână consultări oficiale cu partidele parlamentare pentru formarea noului Guvern.

Președintele a răspuns că își dorește ca atât consultările, cât și desemnarea candidatului pentru funcția de premier să aibă loc până duminică.

„Aș vrea să fac asta și aș vrea să fac și și desemnarea”, a declarat Nicușor Dan.