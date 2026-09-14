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Viitorul Guvern nu are susținere în Parlament. Nicușor Dan: Nu-mi doresc să ajungem la alegeri anticipate, dar acum nu mai putem să le excludem

Nicușor Dan, președintele României, a declarat că nu mai poate exclude alegerile anticipate, deși nu și-ar dori să ajungă la acest demers, într-un interviu acordat Euronews. Cât despre o majoritate cu care să fie învestit un guvern cu puteri depline, șeful statului a spus că știe pe de rost numărul de parlamentari ai fiecărui partid, însă nu va accepta o voturi care să vină dinspre AUR sau S.O.S. România.
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Coralia Frigea
14 sept. 2026, 17:20, Politic
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Nicușor Dan, președintele României, a declarat luni, 14 septembrie, într-un interviu acordat Euronews, că scenariul alegerilor anticipate este din ce în ce mai probabil, împotriva intereselor sale.

„Eu ce vreau să spun este că alegerile anticipate nu sunt… Înțelegeți că oamenii s-au săturat deja de incertitudine, de certuri între partide, dar alegerile anticipate nu înseamnă că peste o săptămână avem guvern”, a declarat Nicușor Dan, în interviul pentru Euronews.

Scenariul alegerilor anticipate, tot mai aproape

Șeful statului a mai spus că, deși consideră alegerile anticipate o soluție de urgență, liderii politici nu par să formeze majoritatea necesară investirii unui Guvern, iar șansele chemării la urne cresc pe zi ce trece.

„Alegerile anticipate înseamnă un calendar electoral care probabil se duce sau puțin înainte sau puțin după anul nou. Înseamnă o concentrare și mai mare de atacuri între partide până atunci și o stagnare sau chiar o deteriorare din perspectivă economică. De-aia nu-mi doresc în niciun chip să ajungem la alegerile anticipate, deși așa cum stau lucrurile acum, nu mai putem spune că excludem”, a explicat președintele.

Ce partide pot face rost de majoritate

Șeful statului a declarat că, deși știe pe de rost numărul de parlamentari pe care îl are fiecare partid, refuză să accepte o majoritate formată cu voturi de la AUR sau de la S.O.S. România. Nicușor Dan și-a menținut astfel poziția în favoarea unei majorități pro-occidentale care să susțină viitoarea formulă de guvernare.

„Tot ce pot să vă spun este că știu pe de rost numerele de parlamentari pe care le are fiecare dintre partide sau grupuri care s-au format și toate variantele posibile de a obține cele 233 de voturi. Asta pot să vă spun, nu vreau să merg mai departe în a spune ce este mai probabil pe configurația actuală”, a precizat președintele.

Nicușor Dan, despre partidele din opoziție

Întrebat dacă este posibilă varianta în care partidele din opoziție să formeze singure o majoritate, Nicușor Dan a răspuns: „Această posibilitate nu există”.

Partidele din fosta Coaliție de guvernare s-au poziționat deja față de cum vor vota viitorul Guvern cu puteri depline, dar și despre condițiile în care acesta va fi învestit. Liberalii au spus că nu vor vota un executiv care are în cabinet miniștri PSD, iar social-democrații vor susține Guvernul dacă fac parte din el și dacă reformele propuse de ei vor fi incluse în programul de guvernare.

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