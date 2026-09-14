Viitorul Guvern nu are susținere în Parlament. Nicușor Dan: Nu-mi doresc să ajungem la alegeri anticipate, dar acum nu mai putem să le excludem

Nicușor Dan, președintele României, a declarat că nu mai poate exclude alegerile anticipate, deși nu și-ar dori să ajungă la acest demers, într-un interviu acordat Euronews. Cât despre o majoritate cu care să fie învestit un guvern cu puteri depline, șeful statului a spus că știe pe de rost numărul de parlamentari ai fiecărui partid, însă nu va accepta o voturi care să vină dinspre AUR sau S.O.S. România.