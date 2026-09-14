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Nicușor Dan vrea un control civil real asupra serviciilor și spune că ar fi de acord cu limitarea mandatelor

Președintele Nicușor Dan susține limitarea mandatelor șefilor serviciilor de informații, dar afirmă că principala problemă este lipsa unui control civil „real și serios” asupra acestora.
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Iulian Moşneagu
14 sept. 2026, 17:41, Politic
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Nicușor Dan a fost întrebat, într-un interviu acordat Euronews, dacă ar susține limitarea mandatelor șefilor serviciilor de informații.

„Desigur, da. Dacă va ajunge propunerea asta la mine, voi fi de acord cu ea. Dar cred că ea nu rezolvă substanța lucrurilor”, a declarat președintele.

Nicușor Dan cere un control civil real asupra serviciilor

Potrivit acestuia, problema principală este lipsa unui control civil real și eficient asupra serviciilor de informații.

„În opinia mea, suspiciunea sau solicitarea societății românești este un control civil serios cu privire la servicii. Am avut directori de servicii care au avut 5 ani, 7 ani, 8 ani. Deci au avut mandatul limitat. Am avut un control civil real, serios, pe servicii? N-am avut. Problema este de cum echilibrăm această relație, astfel încât și serviciul de informații să își realizeze obiectivele care, în mare parte, sunt secrete. Și societatea, prin reprezentanții ei politici, că asta este democrația, să fie sigură că nu se depășesc niște linii democratice. Cum facem mecanismul ăsta? Cum facem să schimbăm legile alea din ’91 ale securității naționale? Asta e o dezbatere pe care trebuie să o avem”, a subliniat Nicușor Dan.

„Bineînțeles că e nevoie de un director civil la SRI”

Nicușor Dan a spus că SRI are nevoie de un director civil, dar a subliniat că simpla numire a acestuia nu rezolvă problema controlului asupra serviciului.

„Am dat un interviu la un moment dat și cred că nu s-a înțeles bine ce am vrut să spun. Bineînțeles că e nevoie de un director civil la SRI. Întrebarea pe care am pus-o eu a fost că am avut director civil aproape tot timpul din ’91, când s-a înființat, până acum. Întrebarea e când am avut director civil a fost mai bine? Adică am avut controlul real civil sau nu l-am avut? Tot nu l-am avut”, a afirmat președintele.

În opinia sa, accentul trebuie pus pe „mecanismele de control”, astfel încât supravegherea civilă a serviciilor să funcționeze în mod real.

Nicușor Dan, despre materialul Recorder privind șeful SPP: „Neserios”

În același interviu, Nicușor Dan a fost întrebat și despre controversele privind șeful Serviciului de Protecție și Pază, Lucian Pahonțu, inclusiv în legătură cu Revoluția din 1989.

Președintele a afirmat că lipsa unei clarificări definitive privind responsabilitățile pentru victimele Revoluției continuă să reprezinte „o rană” pentru societatea românească.

„Revoluția rămâne o rană, dincolo de, evident, deschiderea democratică excepțională pe care a făcut-o. Faptul că au existat așa de multe victime și faptul că statul român nu a tranșat această chestiune și nu a spus cine sunt vinovații, asta va rămâne mult timp o rană în societatea noastră și o chestiune extrem de serioasă”, a spus Nicușor Dan.

Șeful statului a spus că materialul publicat de Recorder despre Lucian Pahonțu a fost „tendențios și neserios”.

„Tocmai pentru că e o chestiune extrem de serioasă, acel articol din Recorder a fost, în opinia mea, și tendențios, și neserios. Nu poți, pe o chestiune așa de serioasă, să începi cu o poză cu mine și cu domnul Pahonțu și cu cinci europarlamentari la o masă în Bruxelles. E o chestiune totuși foarte serioasă, nu e o chestiune de bârfă. Iar apoi, pe fapte, el nu dovedește ceea ce pretinde că dovedește”, a declarat președintele.

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