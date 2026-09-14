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Nicușor Dan: Riscul de junk vine din criza politică, nu din situația financiară a României

Președintele Nicușor Dan spune că România nu este în acest moment în situația unui risc de retrogradare financiară, apreciind că situația financiară a țării este mai bună decât în urmă cu un an. El susține că principala problemă este instabilitatea politică, iar România trebuie să iasă cât mai repede din actualul blocaj.
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Cosmin Pirv
14 sept. 2026, 17:29, Politic
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Președintele României susține că țara are o situație financiară mai bună decât în urmă cu un an.

„Nu vor mai fi bani din PNRR, după cum nu vor mai exista investiții obligatorii din PNRR. E adevărat că au existat investiții care nu s-au terminat din PNRR și care trebuie terminate, însă există, a existat și în bugetul din 2025 și în bugetul din 2024 o secțiune a bugetului național consacrată investițiilor. Totul este o etapizare inteligentă a acestor investiții astfel încât să ne încadrăm în ținta de deficit. Eu cred și m-am întâlnit în toată perioada asta și cu reprezentanți ai mediului financiar, companii, fonduri de investiții care împrumută România și pe situația strict financiară România stă mult mai bine decât stătea acum un an”, a declarat Nicușor Dan la Euronews România.

El spune că „nu se pune problema” unei intervenții a FMI.

Șeful statului a explicat că riscul de junk „vine din situația politică, nu din situația financiară”.

„Situația financiară este mult mai bună și dacă n-am fost în situația de junk acum un an, n-ar trebui să fim în momentul ăsta. Deci singurul aspect care ne duce către ideea de retrogradare financiară este cel de stabilitate politică și sper să ieșim cât mai curând din el”, a adăugat Nicușor Dan.

Președintele a spus că oamenii au dreptate și că „tăierile obligatorii din cheltuielile statului n-au fost făcute în paralel cu prețul pe care cetățenii României l-au plătit în ceea ce privește nivelul lor de trai, nivelul de cumpărare”.

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