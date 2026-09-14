De ce întârzie Nicușor Dan să prezinte raportul privind alegerile prezidențiale anulate și influența rusă

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat luni, la Euronews, în marja Summitului European dedicat Regiunii Arctice din Finlanda, că fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu poate candida la următoarele alegeri, însă cu o singură condiție.

Întrebat dacă Georgescu ar putea ajunge să candideze din nou la următoarele alegeri, Nicușor Dan a răspuns că acest lucru depinde de deciziile instanțelor și ale Curții Constituționale.

„În ipoteza în care, evident, fie instanțele, fie Curtea Constituțională consideră că este potrivit”, a spus președintele.

Discuția a ajuns apoi la anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și la motivele care au stat, la acel moment, la baza acestei decizii drastice, care e stârnit reacții dure în societatea românească.

Nicușor Dan a susținut că au existat încălcări ale legislației electorale privind finanțarea campaniei, dar și dovezi privind o influență rusă asupra procesului electoral.

„Bun, legat de alegerile anulate, unu, în mod evident, a fost încălcată legislația electorală cu privire la finanțare. Asta este o certitudine și este un motiv suficient pentru anularea alegerilor. În momentul în care un candidat cheltuie în mod netransparent mai mulți bani decât contracandidații, viciază procesul electoral și e un motiv suficient pentru anulare”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a comentat apoi și informațiile privind influența rusă în procesul electoral, despre care afirmă că au existat dovezi prezentate într-un „punct de vedere oficial al Parchetului General”.

„Doi, în ceea ce privește influența rusă, a existat un punct de vedere oficial al Parchetului General, cu niște dovezi pe care toată lumea le poate verifica că a existat o influență rusă”, a spus șeful statului.

Șeful statului a declarat că una dintre principalele dificultăți este ca aceste informații privind interferența Rusiei să fie prezentate într-o formă accesibilă publicului.

„Trei, bineînțeles că toate lucrurile astea sunt extrem de tehnice, vorba de campanii, de site-uri în oglindă. Sunt niște chestiuni tehnice și atunci noi trebuie să reușim să convingem un public larg, care în mod evident, oameni cu serviciu, cu copii, cu datorii, trebuie să reușim să… Acele elemente pe care le știm deja, plus altele la care tot lucrăm și pe care le-am găsit între timp, și pe care încă nu sunt făcute publice, în momentul în care le vom face publice, ele să fie accesibile pentru un cetățean român care, repet, nu e asta treaba lui să facă conexiuni dintre tipuri de informații care sunt foarte tehnice”, a declarat Nicușor Dan.

„Aici este de fapt miza și ăsta e motivul pentru care încă nu am ieșit cu un raport despre, fie despre anularea alegerilor, fie despre toată influența rusă pe spațiu comunicațional românesc”, a spus Nicușor Dan.