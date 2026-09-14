Nicușor Dan despre Călin Georgescu: a contestat utilitatea NATO și beneficiile UE, societatea să se gândească bine

Președintele Nicușor Dan a răspuns unei întrebări despre turneul lui Călin Georgescu în timpul unui interviu acordat luni postului Euronews.

„Orice om e liber să facă campanie sau ce dorește domnia sa”, a răspuns Nicușor Dan.

Președintele s-a referit la acuzațiile și procesele în care este implicat fostul candidat la alegerile prezidențiale.

„Domnul Călin Georgescu, din informațiile mele, din informațiile publice, face obiectul unor cercetări (…) Cel mai grav dintre ele este cel al tentativei de răsturnarea a ordinii publice, cu gruparea Potra, cu arme în portbagaj”, a explicat Nicușor Dan.

De asemenea, președintele s-a referit la mesajele contradictorii trimise de fostul candidat în spațiul public și le-a cerut românilor să analizeze cu atenție.

„Eu mă aștept ca toată informația despre această persoană să fie bine cernută de societatea noastră (…) Cineva care a contestat războiul Rusiei în Ucraina, care a contestat utilitatea NATO care ne protejează granițele, care a contestat beneficiile UE pentru România”, a adăugat Nicușor Dan.

Concluzia lui Nicușor Dan a fost că dacă o persoană cu astfel de mesaje poate să convingă un grup de cetățeni „înseamnă ca noi, ceilalți, nu putem să comunicăm cu acel grup de cetățeni”.