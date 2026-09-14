Nicușor Dan: Statul român nu răspunde așteptărilor cetățenilor lui

„Trebuie să spunem că, dacă vreți să facem doar așa o perspectivă generală, putem să spunem că statul român, administrația statului român, nu răspunde așteptărilor cetățenilor ei”, a declarat, luni, Nicușor Dan la Euronews România.

Președintele a explicat că românii au avut în ultimii ani o experiență tot mai bună în interacțiunea cu sectorul privat, în timp ce relația cu administrația publică nu a evoluat în același ritm.

„Românii au o experiență de interacțiune cu zona privată, care a avut, așa cum am spus, o dezvoltare spectaculoasă, dacă ne uităm la 20-30 de ani în urmă. Interacțiunea cu statul nu seamănă cu interacțiunea pe care o ai cu zona privată”, a spus președintele.

El a arătat că mulți români au vizitat sau au locuit în țări din vestul Europei și au putut compara direct modul în care funcționează administrațiile publice.

„Oamenii spun, noi plătim niște taxe, niște impozite, de ce statul român nu răspunde așteptărilor noastre? Asta este mare parte din nemulțumirea oamenilor față de societatea în care trăiesc”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele susține că aceste probleme nu pot fi ignorate și că rezolvarea lor va necesita timp.

„Nu o să băgăm sub preș toate aceste realități”, a spus Nicușor Dan, adăugând că este „un proces de durată” pentru remedierea problemelor administrației.