Nicușor Dan, despre întâlnirea cu Donald Trump și relația cu SUA: Probabil că se va întâmpla. Menținerea trupelor este principala prioritate

Întrebat despre întâlnirea cu omologul său american Donald Trump, președintele Nicușor Dan a afirmat: „Bineînțeles că ne dorim și probabil că se va întâmpla”, într-un interviu acordat Euronews.

Șeful statului a continuat, subliniind că obiectivul principal al României în relația cu Statele Unite este menținerea prezenței trupelor americane.

„Ce este important pentru noi în relația cu administrația, lucrul cel mai important pentru noi în relația cu administrația americană este discuția despre trupele americane în Europa. Și aici încercăm să fim foarte prezenți în această discuție care, așa cum este anunțat de administrația americană, se va încheia în cursul acestui an”, a subliniat Nicușor Dan.

Liderul de la București a mai menționat că România urmărește și atragerea de capital american.

„Pe termen mediu și lung ne dorim și am făcut progrese pe asta să stimulăm investiții americane în România”, a declarat președintele Dan.

Întrebat dacă lucrările de modernizare a Bazei de la Mihail Kogălniceanu ar putea influența decizia Washingtonului privind retragerea sau trimiterea de militari americani, Nicușor Dan a răspuns: „Eu mi-aș dori asta. Indiferent, este un proiect pe care noi ni l-am asumat și față de Statele Unite și față de NATO și față de partenerii noștri bilaterali. Și investițiile de acolo vor continua în graficul pe care ni l-am asumat”.