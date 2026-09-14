Ghid pentru prosumatorii care doresc să instaleze baterii de stocare a energiei

„Forma finală a ghidului este rezultatul unei munci reale de a include observațiile primite pentru a lansa cu succes primul program național de baterii gestionat de Ministerul Mediului”, a anunțat ministra interimară a mediului, Diana Buzoianu.

Potrivit ministrei, ghidul include și peste 200 de puncte de vedere ce cuprind observațiile transmise de persoane fizice, asociații profesionale, companii, instalatori și specialiști.

„Peste 200 de puncte de vedere și zeci de intervenții au contribuit la această dezbatere publică vie și ne bucurăm că, astfel, am reușit să îmbunătățim ghidul pus în transparență. Am preluat propunerile care fac programul mai echitabil, mai sigur și mai bine adaptat nevoilor prosumatorilor”, a declarat ministra Mediului, Diana Buzoianu.

Programul are un buget de 400 de milioane de lei și este destinat persoanelor fizice care au calitatea de prosumator, adică își produc propria energie electrică pe care o și consumă, cum este, de exemplu, cazul cetățenilor care au instalate panouri fotovoltaice.

Finanțarea acordată de AFM poate acoperi cel mult 75% din valoarea proiectului, fără a depăși 15.000 de lei, TVA inclusă.

Programul finanțează instalarea unor capacități noi de stocare. Persoanele care au beneficiat anterior de alte programe de sprijin pot solicita finanțare în aceleași condiții ca ceilalți prosumatori.

Ce s-a schimbat?

În urma celor 200 de propuneri exprimate de persoane fizice, firme, dar și specialiști din domeniu s-au făcut modificări precum reducerea capacității minime eligibile, acordarea punctajului în funcție de contribuția proprie și capacitatea sistemului de stocare, dar și plafonarea finanțării AFM la 15.000 de lei.

capacitatea minimă eligibilă a sistemului de stocare a fost redusă de la 12 kWh la 10 kWh;

standardul de cost maxim eligibil a fost majorat de la 1.250 de lei/kWh la 1.500 de lei/kWh, TVA inclusă;

a fost eliminat criteriul de punctaj raportat la puterea instalației fotovoltaice, care putea avantaja sistemele de mari dimensiuni;

punctajul este acordat în funcție de contribuția proprie și de capacitatea sistemului de stocare, fiecare criteriu având maximum 50 de puncte;

pentru capacitatea de stocare, punctajul maxim se obține la 20 kWh. Sistemele cu o capacitate mai mare nu primesc puncte suplimentare, iar finanțarea AFM rămâne plafonată la 15.000 de lei;

deținerea unei baterii instalate anterior nu mai reprezintă, prin ea însăși, un criteriu de neeligibilitate;

cerința minimă privind durata de funcționare a bateriei a crescut de la 3.000 la 5.000 de cicluri de încărcare-descărcare;

sistemele finanțate trebuie să includă un sistem de gestionare a bateriei – BMS – care monitorizează parametrii esențiali și protejează echipamentul;

sistemul trebuie să permită încărcarea automată a bateriei din surplusul de energie produs de instalația fotovoltaică;

a fost eliminată formularea generală privind accesul unor „persoane autorizate” la datele referitoare la energia produsă, stocată și utilizată în gospodărie;

factura de energie electrică depusă la înscriere poate avea o vechime de cel mult șase luni, față de trei luni în proiectul inițial.

Demersul accesibilității instalării bateriilor pentru prosumatori vine pe fondul crizei energetice generate de scăderea debitului Dunării și oprirea celor două reactoare de la Cernavodă, care a generat o lipsă a aprovizionării cu energie în cazul marilor consumatori industriali. Autoritățile municipale din mai multe orașe din țară au făcut demersuri pentru economisirea energiei, alegând să rreducă iluminatul public. Cu toate acestea, consumatorii obișnuiți nu sunt afectați de criza energetică generată la sfârșitul lunii iulie.