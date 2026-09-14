Ghid pentru prosumatorii care doresc să instaleze baterii de stocare a energiei

„Forma finală a ghidului este rezultatul unei munci reale de a include observațiile primite pentru a lansa cu succes primul program național de baterii gestionat de Ministerul Mediului”, a anunțat ministra interimară a mediului, Diana Buzoianu.
Potrivit ministrei, ghidul include și peste 200 de puncte de vedere ce cuprind observațiile transmise de persoane fizice, asociații profesionale, companii, instalatori și specialiști.
„Peste 200 de puncte de vedere și zeci de intervenții au contribuit la această dezbatere publică vie și ne bucurăm că, astfel, am reușit să îmbunătățim ghidul pus în transparență. Am preluat propunerile care fac programul mai echitabil, mai sigur și mai bine adaptat nevoilor prosumatorilor”, a declarat ministra Mediului, Diana Buzoianu.
Programul are un buget de 400 de milioane de lei și este destinat persoanelor fizice care au calitatea de prosumator, adică își produc propria energie electrică pe care o și consumă, cum este, de exemplu, cazul cetățenilor care au instalate panouri fotovoltaice.
Finanțarea acordată de AFM poate acoperi cel mult 75% din valoarea proiectului, fără a depăși 15.000 de lei, TVA inclusă.
Programul finanțează instalarea unor capacități noi de stocare. Persoanele care au beneficiat anterior de alte programe de sprijin pot solicita finanțare în aceleași condiții ca ceilalți prosumatori.
În urma celor 200 de propuneri exprimate de persoane fizice, firme, dar și specialiști din domeniu s-au făcut modificări precum reducerea capacității minime eligibile, acordarea punctajului în funcție de contribuția proprie și capacitatea sistemului de stocare, dar și plafonarea finanțării AFM la 15.000 de lei.
Demersul accesibilității instalării bateriilor pentru prosumatori vine pe fondul crizei energetice generate de scăderea debitului Dunării și oprirea celor două reactoare de la Cernavodă, care a generat o lipsă a aprovizionării cu energie în cazul marilor consumatori industriali. Autoritățile municipale din mai multe orașe din țară au făcut demersuri pentru economisirea energiei, alegând să rreducă iluminatul public. Cu toate acestea, consumatorii obișnuiți nu sunt afectați de criza energetică generată la sfârșitul lunii iulie.