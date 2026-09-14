Angajații Oil Terminal intră în grevă de avertisment de miercuri și în grevă generală peste două săptămâni. Care sunt revendicările și implicațiile

Sindicatul Oil Terminal a transmis anunțat conducerea companiei că decalarea grevei, după înregistrarea conflictului colectiv de muncă.

Astfel, greva de avertisment cu oprirea activității se va desfășura în data de 16 septembrie, în intervalul 10:00–12:00, iar greva generală se va desfășura începând din 28 septembrie de la ora 07:00, pe termen nelimitat.

„Conducerea OIL TERMINAL face toate demersurile necesare pentru a apăra interesele societății și pentru a limita impactul asupra activității”, a transmis conducerea companiei, care este controlată de stat, prin Ministerul Energiei, care deține 87,75% din acțiuni.

Compania prestează servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea, depozitarea şi condiţionarea ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice şi chimice lichide pentru import, export și tranzit.

Potrivit Ministerului Energiei, terminalul petrolier din Constanţa este unul dintre cele mai mari în sud-estul Europei, situat la intersecţia culoarelor de transport maritim între Asia, Europa Centrală şi de Vest şi Orientul Apropiat. Oil Terminal S.A. este interconectată cu rafinăriile româneşti prin intermediul societăţii de transport Conpet S.A. Ploieşti pentru transportul ţiţeiului de la terminal la rafinării, pe conducte subterane ce fac parte din sistemul naţional de transport. În plus, terminalul are legături la reţeaua naţională de căi ferate, reţeaua de căi rutiere şi la canalul Dunăre – Marea Neagră.

Potrivit specialiștilor din industria de petrol și gaze, greva de la Oil Terminal va duce la agravarea situației importurilor, în contextul în care România depinde în proporție de peste 70% de importurile de țiței, și ar putea declanșa penuria de motorină.

Traseul grevei

Consiliul Sindicatului Oil Terminal a anunțat că declanșează conflictul colectiv de muncă începând cu 24 august 2026, după ce negocierile colective au eșuat din cauza refuzului Guvernului de a aproba memorandumul pentru o creștere salarială de 6,5% la nivelul companiei.

Decizia a fost adoptată după încheierea ultimei runde de discuții cu conducerea societății și la finalul unei perioade de amânare de 50 de zile, timp în care reprezentanții Sindicatului Oil Terminal au făcut demersuri la Ministerul Energiei, Consiliul Județean Constanța și Instituția Prefectului – Județul Constanța pentru deblocarea memorandumului.

„CNS Cartel ALFA este solidară cu membrii Sindicatului Oil Terminal în demersul legitim pentru apărarea drepturilor salariaților. Considerăm că guvernul interimar dă dovadă de obtuzitate și de lipsă de simț economic. Cu pretextul reducerii deficitului și în numele unei așa-zise eficiențe economice, autoritățile împing la extrem un conflict de muncă care ar putea provoca prejudicii semnificativ mai mari decât bugetul necesar pentru a asigura menținerea puterii de cumparare a salariilor din companie”, se arata într-un comunicat emis de Cartel ALFA la acea dată

Potrivit sindicaliștilor, aplicarea prevederilor din memorandum ar presupune o cheltuială suplimentară de aproximativ 4 milioane de lei până la sfârșitul anului. În schimb, aceștia estimează că o grevă de cinci zile ar putea genera un prejudiciu de peste 6,5 milioane de lei.

„Dacă introducem în ecuație și efectele indirecte asupra întregului lanț de aprovizionare cu produse petroliere, funcționarea rafinăriilor și securitatea energetică a României, într-un context deja sensibil pentru sectorul energetic, fără a mai discuta despre demotivarea angajaților și descurajarea performanței, atunci prejudiciul este cu mult mai amplu decât presupusele economii la buget”,transmitea Cartel ALFA.

Confederația sindicală a solicitat, de la sfârșitul lunii trecute, Guvernului să ia măsuri pentru evitarea escaladării conflictului și susține că acordarea majorării salariale ar putea preveni un conflict de muncă ale cărui efecte economice și sociale sunt dificil de estimat.

Cartel ALFA: „Consecințele depășesc însă cadrul financiar direct”

Vineri, oficialii Cartel ALFA i-au solicitat președintelui Nicușor Dan să intervină pentru medierea instituțională a conflictului colectiv de muncă de la Oil Terminal S.A.

Potrivit sindicaliștilor, solicitarea de creştere salarială de 6,5%, sub rata actuală a inflației, este prevăzută de cadrul legal şi fundamentată prin Memorandumul privind politica salarială. Aceștia spun că revendicarea salarială nu este una arbitrară și este vorba despre o măsură minimă de protejare a puterii de cumpărare a unor angajați care lucrează într-un sector esențial şi ale căror rezultate mențin compania pe performanţă.

„Sub lozinca «reducem deficitul cu orice preț», guvernanții împing la extrem un conflict care va costa statul mult mai mult decât economiile pe care pretind că le fac. Acordarea prevederilor din memorandum presupune o cheltuială totala de aproximativ 4 milioane de lei până la sfârşitul anului. În schimb, o grevă de doar cinci zile produce un prejudiciu direct estimat la peste 6,5 milioane de lei. Este o dovadă clară de lipsă de expertiză managerială şi de decizii luate împotriva interesului public”, au transmis sindicaliștii.

„Consecințele depășesc însă cadrul financiar direct. Blocarea activităţii la Oil Terminal loveşte în lanțul de aprovizionare cu produse petroliere, afectează funcționarea rafinăriilor şi pune în pericol securitatea energetică a României, într-un context deja sensibil pentru întregul sector. Prejudiciul real este cu mult mai amplu decât calculul bugetar invocat de Executiv, au spus sindicaliștii, care au solicitat Administraţiei Prezidențiale să intervină pentru deblocarea acestei situații.

„Nu cerem ca Președinția să se substituie părților în negocierea contractului colectiv, ci să creeze cadrul de mediere instituțională pe care Guvernul l-a blocat prin refuzul repetat de a purta un dialog social real”, au conchis reprezentanții angajaților.