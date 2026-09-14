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Turismul românesc, lovit puternic: 76% dintre operatori au raportat scăderi de venituri. Ce urmează în 2027

Turismul românesc traversează un an dificil, cu 76,4% dintre operatori care au raportat venituri în scădere și cu 4,1% mai puține sosiri de turiști în primele șase luni din 2026, potrivit Cartei Albe a Turismului din România, ediția 2026. În pofida rezultatelor slabe, aproape jumătate dintre operatori se așteaptă la o îmbunătățire sau cel puțin la o stabilizare a afacerilor în 2027.
Turismul românesc, lovit puternic: 76% dintre operatori au raportat scăderi de venituri. Ce urmează în 2027
sursa foto: pixabay
Cosmin Pirv
14 sept. 2026, 15:18, Economic
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Datele din Carta Albă a Turismului din România arată că 76,4% dintre operatorii din turism declară venituri în scădere în prima parte din 2026. Aproape jumătate dintre cei chestionați, respectiv 49,5%, raportează diminuări de peste 20%, 15,7% înregistrează scăderi de aproximativ 10%, iar 11,2% indică reduceri de aproximativ 5%.

Au fost înregistrate scăderi și în ceea ce privește numărul de turiști. După un avans de 3% în 2024, când au fost înregistrate 5,78 milioane de sosiri, și o stagnare în 2025, la 5,79 milioane, primele șase luni din 2026 au adus o contracție de 4,1%, potrivit datelor prezentate în studiu.

Provocare majoră în turism: fidelizarea clienților

În pofida acestor scăderi, capacitatea națională de cazare din România a crescut în intervalul 2020 -2025 cu aproape 30%, ajungând la peste 464.000 de locuri. Dar dezvoltarea teritorială rănâne dezechilibrată: Constanța deține un sfert din totalul infrastructurii.

Potrivit studiului, oferta turistică a operatorilor autohtoni a fost puternic concentrată în segmentul mediu de preț, cu 37,7% dintre unități cu tarife între 210 și 300 de lei.

Turismul de agrement a reprezentat 46%, cel de afaceri 21,8%, iar cel rural 13,8%. Fidelizarea clienților rămâne o provocare majoră în turism, având în vedere că peste 60% dintre operatori înregistrează o rată de revenire a turiștilor de cel mult 40%.

Voucherele de vacanță, impact pozitiv

Conform studiului, aproape jumătate dintre operatorii din turism (48,1%) consideră voucherele de vacanță drept măsura cu cel mai mare impact pozitiv, iar 17,3 % apreciază impactul pozitiv al TVA-ului redus.

Printre provocările majore cu care se confruntă, operatorii au indicat instabilitatea fiscală, explozia costurilor operaționale și sprijinul public insuficient.

Studiul a fost realizat de IMM România.

„Rezultatele din acest an arată clar că antreprenorii din turism au nevoie de predictibilitate și sprijin direct. Nu putem vorbi despre o dezvoltare sustenabilă atâta timp cât trei sferturi dintre firme raportează venituri în scădere, iar majoritatea depind exclusiv de autofinanțare. Este esențial să menținem stimulentele financiare eficiente, cum sunt voucherele de vacanță, și să deblocăm accesul la fonduri europene pentru modernizare și digitalizare”, a declarat Florin Jianu, președintele IMM Romania.

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