Calea ferată Brașov-Sighișoara va fi modernizată cu o finanțare de 630 mil. euro de la BEI. Alexandru Nazare: Infrastructura de calitate creează condiții pentru investiții private

Ministerul Finanțelor a anunțat că finalizat demersurile privind contractarea unei finanțări în valoare de 630 milioane de euro acordate de Banca Europeană de Investiții (BEI), destinate susținerii unuia dintre cele mai importante proiecte de infrastructură, modernizarea liniei de cale ferată Brașov-Sighișoara. Documentul a fost semnat la București, de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în 4 septembrie și de reprezentanții BEI la Luxemburg, miercuri, 9 septembrie.

Proiectul vizează modernizarea liniei duble de cale ferată electrificată Brașov-Sighișoara, pe o lungime totală de 113 kilometri. Acest tronson reprezintă o secțiune strategică a coridoarelor principale TEN-T Rin-Dunăre și Marea Baltică-Marea Neagră-Marea Egee.

„Investițiile la această scală sunt esențiale pentru întărirea potențialului economic pe termen lung al României. Infrastructura de calitate creează condiții pentru investiții private, pentru dezvoltarea regională și pentru oameni, care vor beneficia de oportunități economice mai bune. Proiectul Linia de cale ferată Brașov-Sighișoara este un exemplu important despre modul în care România combină prioritățile naționale cu cooperarea la nivel european, pentru a crea infrastructură care să sprijine dezvoltarea și competitivitatea în anii care urmează”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Lucrările de modernizare vor asigura alinierea infrastructurii feroviare românești la standardele europene. Investiția include creșterea vitezei maxime de proiectare pentru trenurile de călători și marfă, alături de majorarea sarcinii pe osie și a lungimii maxime admise a trenurilor, optimizând astfel transportul de mărfuri și călători. De asemenea, proiectul vizează și implementarea Sistemului European de Gestionare a Traficului Feroviar (ERTMS), un element esențial pentru creșterea gradului de siguranță și a interoperabilității feroviare.

Împrumutul va fi acordat pe o perioadă de până la 27 de ani și va sprijini bugetul de stat în acoperirea cofinanțării naționale. Termenul estimat pentru finalizarea proiectului este anul 2029.

Potrivit Ministerului Finanțelor, investiția a beneficiat deja de finanțare din fonduri europene prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei și urmează să fie susținută în continuare din fonduri nerambursabile, alocate prin Programul Transport 2021-2027.

Cu cât crește capacitatea de transport

Și Banca Europeană de Investiții (BEI) a anunțat luni că a semnat un acord de finanțare în valoare de 630 de milioane de euro cu România pentru modernizarea căii ferate Brașov–Sighișoara, în completarea fondurilor europene și a contribuției de la bugetul de stat. Costul total estimat al proiectului este de 2,25 miliarde de euro.

Potrivit BEI, aproximativ 4 milioane de pasageri sunt așteptați să utilizeze anual calea ferată modernizată, iar capacitatea pentru transportul de pasageri și de marfă va crește, până la 29 de trenuri de pasageri și 22 de trenuri de marfă pe zi.

După finalizarea lucrărilor de modernizare a celor 113 kilometri de cale ferată cu două fire și electrificată, între Brașov și Sighișoara, capacitatea liniei va crește atât pentru transportul de pasageri, cât și pentru cel de marfă, asigurând în același timp reducerea timpilor de călătorie, îmbunătățirea fiabilității și creșterea siguranței.

Calea ferată face parte din coridoarele TEN-T (Rețeaua transeuropeană de transport) Rin–Dunăre și Marea Baltică–Marea Neagră–Marea Egee. Modernizarea va elimina un punct de congestie de pe aceste rute strategice și va consolida conexiunile feroviare dintre România și rețeaua feroviară europeană extinsă.

„Aceasta este o investiție în oameni, conectivitate și viitorul României”, a declarat vicepreședintele BEI, Ioannis Tsakiris.

„Prin modernizarea acestei căi ferate strategice, ajutăm milioane de pasageri să călătorească mai eficient, creând în același timp capacitatea necesară pentru ca mărfurile să fie transportate mai eficient pe calea ferată. În același timp, consolidăm conexiunile României cu piețele europene și sprijinim un transport mai sustenabil. Acesta este exact rezultatul pe care ar trebui să îl genereze investițiile europene: infrastructură mai bună, care creează oportunități pentru oameni, companii și regiuni”, a completat oficialul.

Calea ferată modernizată va permite trenurilor de pasageri să circule cu viteze de până la 160 km/h, iar trenurilor de marfă cu viteze de până la 120 km/h. Se estimează că linia va fi utilizată anual de aproximativ patru milioane de pasageri și va permite transportul a șase milioane de tone de marfă. De asemenea, pe ruta modernizată vor putea circula trenuri de marfă mai lungi și mai grele.

Linia va fi echipată cu Sistemul european de management al traficului feroviar (ERTMS), contribuind la creșterea siguranței și la asigurarea interoperabilității operațiunilor feroviare. Gările și stațiile vor fi, de asemenea, modernizate pentru a face călătoriile cu trenul mai accesibile, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități și persoanele cu mobilitate redusă.

Potrivit oficialilor, proiectul va contribui, de asemenea, la transferul transportului de la rutier la feroviar, contribuind la reducerea congestionării traficului, a numărului de accidente rutiere, a poluării fonice, a poluării atmosferice și a emisiilor de gaze cu efect de seră. Totodată, acesta va îmbunătăți accesibilitatea și mobilitatea în centrul României, sprijinind coeziunea economică, socială și teritorială și consolidând rolul transportului feroviar în rețeaua de transport a țării. Pe lângă finanțare, proiectul a beneficiat de sprijin consultativ din partea BEI, care a sprijinit autoritățile române în pregătirea și implementarea acestei investiții majore și a contribuit la asigurarea faptului că proiectul este bine pregătit pentru a genera beneficii pe termen lung pentru pasageri, transportul de mărfuri și economia în ansamblu.

Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) este componenta de finanțare a Uniunii Europene, deținută de cele 27 de state membre, și una dintre cele mai mari bănci multilaterale de dezvoltare din lume. În 2025, Grupul BEI a încheiat contracte noi de finanțare și consultanță în valoare de 100 miliarde EUR pentru peste 870 de proiecte cu impact puternic în jurul a opt priorități principale care susțin obiectivele politicilor UE: acțiunile climatice și de mediu, digitalizarea și inovarea tehnologică, securitatea și apărarea, coeziunea teritorială, agricultura și bioeconomia, infrastructura socială, parteneriate globale puternice și uniunea economiilor și investițiilor.