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Statul dă bani pentru vaci după creșterea costurilor cu combustibilii. Cât primește un fermier

Fermierii români vor primi câte 68 de euro pentru fiecare vacă. Asta după ce Comisia Europeană a aprobat schema de ajutor a României pentru crescătorii de vaci propusă în contextul scumpirii combustibililor.
Statul dă bani pentru vaci după creșterea costurilor cu combustibilii. Cât primește un fermier
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Cosmin Pirv
14 sept. 2026, 15:32, Economic
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Ministerul Agriculturii a anunțat luni că schema de ajutor de stat pentru crescătorii de vaci a fost aprobată de Comisia Europeană. Aceasta prevede susținerea crescătorilor de bovine și bubaline afectați de creșterea costurilor cu combustibilii și îngrășămintele, în contextul crizei din Orientul Mijlociu.

Bugetul total al schemei de ajutor se ridică la 52 milioane de euro.

„Aprobarea Comisiei Europene reprezintă o etapă esențială în implementarea acestei măsuri de sprijin, adoptată de Parlament și finanțată din bugetul de stat. Încă de la promulgarea legii, am solicitat imediat alocarea sumelor din Fondul de rezervă bugetară, cerând avizul Ministerului Finanțelor și aprobarea Guvernului pentru hotărârile de guvern inițiate de Ministerul Agriculturii”, a declarat Tánczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Cererile se depun la APIA

El anunță că fermierii pot depune deja cererile la APIA pentru a beneficia de ajutor.

Sprijinul acordat este de 68 de euro pentru fiecare bovină sau bubalină eligibilă. Valoarea totală care poate fi acordată unei întreprinderi nu poate depăși echivalentul în lei al sumei de 50.000 de euro.

„Schema urmărește compensarea parțială a pierderilor generate de creșterea costurilor cu îngrășămintele și combustibilii și se aplică activității desfășurate de crescătorii de bovine în perioada 1 martie–31 decembrie 2026”, a transmis Ministerul Agriculturii.

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