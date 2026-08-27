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Tánczos Barna pune presiune pe APIA. Ce se întâmplă cu subvențiile fermierilor

Tánczos Barna, vicepremier și ministru interimar al Agriculturii, a cerut APIA să accelereze controalele pentru subvențiile din 2026 și să finalizeze plățile pentru 2025. Peste 98% dintre fermieri au primit deja subvențiile.
Tánczos Barna pune presiune pe APIA. Ce se întâmplă cu subvențiile fermierilor
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
27 aug. 2026, 13:30, Social
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Tánczos a avut miercuri o videoconferință cu conducerea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și cu șefii centrelor județene APIA, pentru analizarea stadiului controalelor și a măsurilor necesare pentru accelerarea acestora.

În prezent, echipele de control au verificat aproape 50% din eșantionul de control clasic pe teren pentru anul 2026, a transmis, joi, ministerul Agriculturii într-un comunicat. Ministrul a stabilit ca obiectiv finalizarea verificărilor până la sfârșitul lunii septembrie și a cerut analizarea situației județelor care întâmpină dificultăți.

În ceea ce privește Campania 2025, peste 98% dintre fermieri au primit subvențiile APIA, valoarea totală a plăților depășind 2,6 miliarde de euro. În județele Harghita, Brăila, Ilfov, Brașov, Covasna și Ialomița, procentul plăților raportat la numărul cererilor primite a depășit 99%.

„Felicitări județelor care au verificat deja peste 60% din eșantionul de control pentru 2026 și celor care au depășit 99% în ceea ce privește plata subvențiilor pentru anul trecut. Am solicitat APIA să finalizeze cât mai curând plățile aferente anului trecut și să clarifice, în cel mai scurt timp posibil, situația fermierilor cărora, din diferite motive, nu le-au fost încă plătite subvențiile. În paralel, obiectivul principal pentru următoarele săptămâni este finalizarea controalelor aferente cererilor pentru 2026 până la sfârșitul lunii septembrie. Pentru aceasta, le-am cerut colegilor din APIA să facă toate eforturile necesare pentru încheierea cât mai rapidă a controalelor, astfel încât să putem pregăti cât mai repede plata avansurilor din subvenții, iar banii să ajungă cât mai curând la fermieri”, a declarat Tánczos.

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