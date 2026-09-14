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Dan Dungaciu, declarații despre suspendarea președintelui: Nu este miza principală

Prim-vicepreședintele partidului AUR a declarat luni că suspendarea lui Nicușor Dan nu reprezintă principalul obiectiv al formațiunii. Liderul a precizat că obiectivul partidului este declanșarea alegerilor anticipate „pentru a da o șansă României să-și redobândească legitimitatea politică”.
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Radu Mocanu
14 sept. 2026, 21:45, Politic
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Prima-vicepreședintele Alianței pentru Unirea Românilor, Dan Dungaciu, a adus clarificări privind eforturile de suspendare a președintelui, amintind că de multe ori, demersul este adus în prim-plan pentru a distrage atenția de la adevăratul obiectiv al partidului. 

„Problema suspendării nu este miza principală și de foarte multe ori trebuie să fim atenți. Problema suspendării când se pune în prim plan este pusă de multe ori de oameni care vor să excludă sau să ignore problema anticipatelor. De foarte multe ori unii pun proiectul suspendării în prim-plan tocmai pentru ca anticipatele să nu mai fie invocate”, a declarat Dungaciu, luni, la B1TV. 

Suspendarea, un proiect secundar

Acesta a transmis că inițiativa suspendării a apărut pe fondul refuzului președintelui de a-și exercita atribuțiile constituționale pentru a debloca impasul politic prin excluderea opțiunii alegerilor anticipate. 

„Noi am spus-o de la început, miza noastră principală sunt anticipatele, chestiunea suspendării a apărut inclusiv pentru că președintele nu se comportă cum ar trebui din punct de vedere al sarcinilor constituționale, de jure sau de facto în ceea ce privește rezolvarea crizei politice, adică declanșarea anticipatelor. Suspendarea a fost un proiect adiacent, un proiect care a venit după problema anticipatelor”, a mai declarat liderul AUR. 

„Suspendarea nu este miza noastră politică majoră, accentul nostru este pe anticipate în primul rând pentru a da o șansă României să-și redobândească legitimitatea politică”, a subliniat Dungaciu. 

Reacția la declarațiile președintelui Nicușor Dan

De asemenea, liderul AUR a salutat declarațiile președintelui privind alegerile anticipate, declarând că argumentele pentru o eventuală demitere pierd din intensitate. 

„Dacă chestiunea anticipatelor se pune pe agenda sau problema se rezolvă, evident că și argumentele pentru suspendarea președintelui sunt mai puțin solide din punctul de vedere argumentație politico-juridice”, a precizat Dungaciu.

Tot luni, președintele Nicușor Dan a declarat că există o posibilitate ca impasul politic să degenereze într-un scrutin anticipat. 

„Alegerile anticipate înseamnă un calendar electoral care probabil se duce sau puțin înainte sau puțin după anul nou. Înseamnă o concentrare și mai mare de atacuri între partide până atunci și o stagnare sau chiar o deteriorare din perspectivă economică. De-aia nu-mi doresc în niciun chip să ajungem la alegerile anticipate, deși așa cum stau lucrurile acum, nu mai putem spune că excludem”, a spus președintele pentru Euronews. 

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