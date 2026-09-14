Purtătorul de cuvânt al ÎCCJ acuză presiuni politice asupra justiției: „A fost o dorință de a acapara puterea judecătorească”

Invitat la România TV, Victor Alistar a afirmat că presiunile s-ar fi manifestat atât prin mesaje politice, cât și prin informații pe care le consideră false sau manipulatoare privind funcționarea sistemului judiciar.

„A fost într-adevăr o presiune nemaiîntâlnită până la acest moment, o dorință de a acapara puterea judecătorească, nedisimulată, care s-a manifestat pe două planuri. Pe de o parte, prin dezinformări și minciuni privind procedurile judiciare și modul în care funcționează justiția”, a declarat Victor Alistar.

Reprezentantul ÎCCJ a dat ca exemplu dezbaterea privind prescripția răspunderii penale.

„Prescripția răspunderii penale, aplicarea ei ca atare, este vina Parlamentului. Când Curtea Constituțională a spus că un anumit articol este neconstituțional și că trebuie să fie pus în ordine, Parlamentul nu a făcut nimic timp de patru ani de zile. După care a venit Curtea Constituțională și a spus: Norma este scoasă din vigoare, norma penală, începând cu prima noastră hotărâre, dat fiind pasivitatea culpabilă a Parlamentului”, a spus Alistar.

Alistar acuză „aripa Bolojan din PNL” și USR de atacuri asupra justiției

Acesta a susținut că atacurile politice ar fi vizat mai multe instituții din sistemul judiciar, printre care Înalta Curte, Consiliul Superior al Magistraturii, Parchetul General, DNA și Curtea de Apel București.

„O altă cale au fost niște materiale media, orchestrate în paralel cu atacurile politice din partea Guvernului și pe un tip de mesaj construit unul la unul cu partide politice, aripa Bolojan din PNL și USR, care a atacat în mod direct lideri din Justiție, dar și autorități ale Justiției în ansamblul lor: Înalta Curte, Consiliul Superior al Magistraturii, Parchetul General, Direcția Națională Anticorupție, Curtea de Apel București. În general, acele instituții care au de-a face cu politicienii”, a afirmat purtătorul de cuvânt al ÎCCJ.

Victor Alistar a mai afirmat că atacurile asupra justiției ar fi avut ca scop și schimbarea legislației, a conducerilor unor instituții și a competențelor acestora.

„Toată această chestiune a fost făcută tocmai pentru dorința de a modifica complet legile și de a modifica, de asemenea, toate conducerile instituțiilor și eventual competențele acestora”, a precizat purtătorul de cuvânt al ÎCCJ.

Potrivit acestuia, reprezentanții sistemului judiciar ar fi devenit ținta atacurilor tocmai pentru că s-au opus unei ingerințe politice.

„Și tocmai de asta au fost atât de atacați de factorul politic, de anumiți oameni din factorul politic, echipa domnului Ilie Bolojan, USR, pentru că ei nu au acceptat ideea de a preda cheile justiției. Apărând independența, au devenit inamicul numărul unu. Și, în momentul în care cineva te împiedică să acaparezi ceva ce nu îți aparține în regim constituțional, atacul îl vei da pe acele instituții: pe Consiliul Superior al Magistraturii, pe principalele curți de apel din țară, pe Înalta Curte”, a declarat Victor Alistar.