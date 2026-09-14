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Avocată din Baroul București, trimisă în judecată pentru evaziune fiscală. Prejudiciu de peste 122.000 de lei

O avocată din cadrul Baroului București a fost trimisă în judecată pentru evaziune fiscală în formă continuată, după ce procurorii susțin că nu ar fi declarat venituri de peste 650.000 de lei obținute din servicii avocațiale. Prejudiciul estimat adus bugetului de stat este de 122.747 de lei.
Avocată din Baroul București, trimisă în judecată pentru evaziune fiscală. Prejudiciu de peste 122.000 de lei
sursa foto: pixabay
Laura Buciu
14 sept. 2026, 11:29, Social
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Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București anunță că, la 10 septembrie 2026, au fost finalizate cercetările într-un dosar în care o persoană fizică, avocat în cadrul Baroului București, a fost trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, în șapte acte materiale.

Potrivit procurorilor, în perioada 31 iulie 2018 – 25 mai 2024, inculpata ar fi urmărit să se sustragă de la plata obligațiilor fiscale și nu ar fi evidențiat în declarațiile fiscale veniturile obținute din prestarea unor servicii avocațiale.

Anchetatorii susțin că veniturile nedeclarate, realizate în perioada 1 ianuarie 2017 – 30 mai 2023, s-ar ridica la 652.838,31 lei.

Prin această conduită, bugetul consolidat al statului ar fi fost prejudiciat cu 122.747 de lei, sumă care reprezintă obligații fiscale principale și accesorii datorate potrivit legii.

În timpul urmăririi penale, procurorii au dispus măsuri asigurătorii asupra unor bunuri mobile și imobile aparținând inculpatei, precum și asupra unor sume de bani aflate în conturile bancare ale acesteia.

Măsurile au fost instituite până la concurența sumei de 122.747 de lei, reprezentând valoarea probabilă a prejudiciului.

Totodată, prin rechizitoriu, procurorul de caz a propus instanței menținerea măsurilor asigurătorii.

Dosarul a fost trimis spre soluționare Curții de Apel București.

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