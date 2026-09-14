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Dan Dungaciu anunță două vești bune din partea lui Nicușor Dan: „Probabil că vine Moș Crăciun”

Prim-vicepreședintele AUR Dan Dungaciu susține că președintele Nicușor Dan a dat luni „două vești bune”, după ce șeful statului a spus că nu pot fi excluse alegerile anticipate și a anunțat că va convoca partidele la consultări pentru formarea Guvernului.
Dan Dungaciu anunță două vești bune din partea lui Nicușor Dan: „Probabil că vine Moș Crăciun”
Mediafax Foto
Cosmin Pirv
14 sept. 2026, 21:32, Politic
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Liderul AUR a vorbit luni la B1 TV despre declarațiile făcute de președintele Nicușor Dan. Dan Dungaciu a salutat afirmația șefului statului potrivit căreia, în acest moment, nu pot fi excluse alegerile anticipate.

„Faptul că ceva ce părea neverosimil cu o perioadă nu foarte lungă-n urmă devine, ca să zic așa, subiect de conversație și de discuție, chiar și de afirmație din partea președintelui, și iată că nici președintele nu exclude până la capăt. Ce înseamnă asta? Înseamnă două vești bune, pe lângă faptul că domnul președinte nu exclude alegeri anticipate (…) A doua veste bună este posibila desemnare de premier”, a spus prim-vicepreședintele AUR.

Acesta susține că, potrivit informațiilor pe care le-a auzit, președintele ar urma să convoace partidele la consultări miercuri sau joi.

„Cred că în acest moment anticipatele sunt o soluție realistă pentru România”, a spus Dungaciu.

„Din punctul acesta de vedere, încă o dată, e o normalitate ce spune președintele, faptul că a revenit la normalitate sigur că nu face decât să ne bucure”, a adăugat el.

Dungaciu: Probabil că vine Moș Crăciun

Referindu-se la anunțul privind desemnarea unui premier, făcut de președinte din Finlanda, Dungaciu a spus: „Probabil că vine Moș Crăciun, dar nu suntem siguri în niciun caz. Am auzit și noi, n-am primit o invitație oficială, dar am auzit și noi că se poate întâmpla asta”.

El speră ca, dacă vor fi organizate consultări formale, AUR să fie invitat la Palatul Cotroceni.

„Nu știm ce proiect are președintele, dar sunt două vești bune pentru că pot să mute lucrurile din loc sau să miște lucrurile din criza care s-a adâncit”, a mai spus Dungaciu.

Președintele Nicușor Dan a anunțat luni, în Finlanda, noi consultări cu partidele pentru formarea Guvernului, precizând și că varianta construită în jurul PSD este una dintre opțiunile luate în calcul.

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