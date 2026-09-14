Siegfried Mureșan, mesaj pentru Nicușor Dan înaintea desemnării premierului: „Cu cât mai repede, cu atât mai bine”. Ce spune despre PSD și intrarea PNL în opoziție

Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan spune că este pregătit să formeze un nou Guvern dacă va fi desemnat de președintele Nicușor Dan, precizând și că cel mai important lucru acum este convocarea partidelor la consultări.

Acesta a declarat luni, la Strasbourg, în cadrul unei conferințe de presă, că nu vrea să comenteze intențiile președintelui, dar consideră că șeful statului trebuie să facă o desemnare imediat.

„Cred că dacă președintele mă va desemna, voi avea această șansă. Nu voi comenta intențiile președintelui. Este prerogativa președintelui să facă o desemnare și să explice cum a ajuns la acea desemnare. Așteptăm cu toții de mult timp o desemnare. Cred că este momentul ca președintele României să aibă consultări oficiale, formale cu partidele reprezentate în Parlament și să facă o desemnare, cu cât mai repede, cu atât mai bine”, a declarat Siegfried Mureșan.

Întrebat de unde ar putea obține cele 233 de voturi necesare pentru învestirea Guvernului, eurodeputatul a spus că PNL, USR și UDMR nu au în acest moment o majoritate absolută în Parlament, dar au mai multe voturi decât PSD.

„În primul rând, noi în momentul de față, Partidul Național Liberal, alături de partenerii noștri de la USR și UDMR, nu avem în momentul de față o majoritate absolută în Parlamentul României, dar avem mai multe voturi în Parlamentul României decât are Partidul Social-Democrat. Despre facerea exactă a majorității, cred că va trebui să comunice premierul desemnat la momentul la care va fi desemnat. Dacă eu voi fi desemnat, atunci voi căuta să formez majoritatea, dar pe o agendă de reformare și modernizare”, a spus Mureșan.

„Dar, repet, următorii pași acum sunt președintele, trebuie să convoace partidele la consultări, trebuie să facă o desemnare, trebuie să o justifice și apoi premierul desemnat va trebui să-și formeze majoritatea. Partidul Național Liberal, repet cum am spus, pentru Partidul Național Liberal, cel mai important lucru va fi agenda Guvernului. Nu putem permite ca după ce s-a făcut un pic de curățenie în România, în ultimii ani, să intre cineva cu bocancii plini de noroi în Guvernare”, a afirmat eurodeputatul.

Mureșan respinge un guvern cu PSD

Întrebat despre posibilitatea unui guvern apolitic sau tehnocrat, Mureșan a spus că PNL ar putea susține un astfel de Executiv doar dacă acesta ar fi format din oameni competenți. Eurodeputatul a respins, totuși, varianta unui premier tehnocrat al cărui guvern ar fi controlat de PSD.

„Deci, nu unui guvern condus de un premier tehnocrat, ci de miniștri teleghidați de Partidul Social-Democrat. Asta ar însemna că PSD-ul controlează România, dar nu-și asumă răspunderea și acest lucru ar fi incorect”, a declarat Mureșan.

El a spus, din nou, că PNL nu va vota un Guvern care are PSD în componență.

„Un guvern tehnocrat poate fi votat de Partidul Național Liberal doar dacă are oameni serioși tehnocrați în guvern. Noi nu vom vota niciun guvern care să aibă PSD-ul în componența sa și noi, Partidul Național Liberal, nu vom fi alături de PSD în niciun guvern, lucru pe care l-am spus din luna aprilie și care nu se va schimba. Și am și spus din luna aprilie că poziția noastră nu se va schimba. Deci, da responsabilității față de țară, dar nu reîntoarcerii PSD-ului la controlarea României”, a afirmat Siegfried Mureșan.

PNL spune că este pregătit și pentru opoziție

Întrebat dacă PNL este pregătit să intre în opoziție, Siegfried Mureșan a spus că partidul nu se teme de această variantă, dar anumite aspecte trebuie să fie precizate populației.

„Categoric, nu ne este teamă de opoziție. România nu se află într-o situație ideală acum, având în Parlamentul României o majoritate care se împotrivește reformării României. Ca atare, trebuie să fim cinstiți și să spunem oamenilor următorul lucru. Următorii 2 ani vor fi dificili, de vreme ce s-a format această majoritate anti-reformatoare. Ca atare, oamenii politici au obligația să se gândească și pe termen lung. Și noi, Partidul Național Liberal, ne propunem următorul lucru pe termen lung, care considerăm că e necesar pentru România”, a spus eurodeputatul.

Acesta a mai spus că PNL își propune ca „după alegerile parlamentare din 2028, să avem în Parlamentul României o majoritate fără PSD și fără AUR. Suntem convinși că doar asta poate duce România înainte. Vedem că o majoritate care depinde de PSD este o majoritate unde reformele vor fi mereu frânate”.

„Este ca și situația din Republica Moldova. Când a fost nevoie de socialiști care se prezentau a fi pro-european, dar în realitate răspundeau comenzilor Kremlinului, Republica Moldova stătea pe loc. Republica Moldova a reușit să facă pași decisivi pentru modernizarea statului și pași decisivi pe agenda de integrare europeană, doar când partidul cu adevărat pro-european fondat de Maia Sandu a reușit să câștige majoritatea absolută în Parlamentul Republicii Moldova”, a afirmat Mureșan.