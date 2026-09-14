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Siegfried Mureșan, înainte de discursul premierului Canadei în Parlamentul European: Democrațiile liberale sunt obligate să coopereze tot mai strâns între ele

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan consideră că discursul premierului canadian Mark Carney în plenul Parlamentului European va fi un „moment istoric”, subliniind că întărirea parteneriatului dintre UE și Ottawa reprezintă un răspuns necesar în contextul internațional tot mai instabil.
Siegfried Mureșan, înainte de discursul premierului Canadei în Parlamentul European: Democrațiile liberale sunt obligate să coopereze tot mai strâns între ele
EDUARD VINATORU / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
14 sept. 2026, 20:00, Politic
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În cursul acestei săptămâni, la Strasbourg, eurodeputații au pe agendă teme importante pentru viitorul Uniunii Europene, de la „Starea Uniunii” care va fi prezentată de Ursula von der Leyen, până la discursul premierul Canadei, Mark Carney. 

Siegfried Mureșan consideră că intervenția premierului canadian va marca începerea unei noi etape de cooperare cu Canada, subliniind că alinierea democrațiilor devine crucială pe scena internațională. 

„Sunt absolut convins că discursul prim-ministrului Canadei va marca un moment istoric în relația dintre Uniunea Europeană și Canada. Așa cum dictatorii lumii cooperează tot mai strâns între ei, așa și democrațiile liberale sunt obligate să coopereze tot mai strâns între ele”, a transmis luni Siegfried Mureșan. 

„Sunt convins că săptămâna aceasta vom avea începutul unei cooperări mult mai strânse între Canada, un partener de încredere în toate aspectele ce țin de securitate, membru NATO la fel ca noi, un partener de încredere în ceea ce privește apărarea valorilor lumii libere și un partener de încredere când vine vorba de schimburile economice și comerciale”, a mai declarat europarlamentarul liberal. 

Apropierea de UE în urma războiului comercial cu SUA

Declarațiile europarlamentarului vin într-un moment în care Canada urmărește consolidarea relației cu Uniunea Europeană, în contextul războiului comercial cu Statele Unite ale Americii.
„Nu dorim să devenim membri ai Uniunii Europene. Ceea ce căutăm și pentru care vom începe discuțiile, este o alianță unică cu Uniunea Europeană”, a declarat Carney. 

Relația dintre blocul comunitar și Canada s-a îmbunătățit categoric în ultimii ani, întrucât UE a ajuns al doilea partener comercial al Canadei pentru bunuri și servicii, după Statele Unite. Potrivit guvernului canadian, schimburile comerciale dintre Canada și UE au ajuns în 2025 la aproximativ 178 de miliarde de dolari canadieni. 

De asemenea, Canada și UE au semnat mai multe acorduri împreună, partenerul transatlantic luând parte și la programul de înzestrare SAFE. 

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